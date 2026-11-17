明年是否有好薪情？最新調查顯示，2027年僅50.5%企業預期調薪，較今年實際調薪的66.9%減少16.4個百分點；平均幅度也從今年的4.7%降至4.2%，減少0.5個百分點。以2026年月薪中位數4.7萬元換算，明年平均每月加薪約1974元，比今年少235元，顯示企業調薪態度轉趨保守。

2027年企業調薪意願降至50.5％ 平均每月加薪1974元

104人力銀行今（17）日公布《2026企業年終及2027薪酬趨勢大調查》。調查指出，2026年有66.9%企業實際調薪，平均調幅4.7%，高於去年預期的63.9%，調薪幅度也高於原先預估的4.5%。不過，展望2027年，企業調薪意願與平均調幅雙雙下滑，反映企業對明年薪酬規劃相對審慎。

調查分析，景氣處於高原期，加上政治因素限制AI發展等不確定性，都是企業轉趨保守的可能因素。

金屬製造業調薪幅度居冠 半導體業預期調幅4.1％

進一步觀察各產業2027年預期調薪幅度，金屬製造業以4.9%排名第一，餐飲業以4.6%居次，機械設備製造修配業為4.5%，顧問／研發／設計業為4.2%，半導體業則為4.1%。

104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，金屬製造業轉型切入AI伺服器機殼、散熱零組件等高精密元件，企業獲利可期，因此預期調薪幅度居冠。此外，製造業也面臨科技業競逐技術人才的壓力，調薪幅度前五名產業中，製造相關產業就占了兩席。

55.5％企業受高薪產業磁吸 研發工程師最容易被挖角

除了調薪規劃，企業也面臨高薪產業搶才帶來的人才流失壓力。調查顯示，55.5%企業表示，近一年招募或留任人才受到高薪產業磁吸影響，其中21.6%企業表示，受影響人才比例超過3成。

以產業來看，電子資訊／軟體／半導體業受影響比例最高，達69.6%；其次為運輸物流及倉儲業68.6%，一般製造業則為62.1%。

各職務中，34.3%企業認為研發工程師最容易被高薪產業吸走，業務職31.7%排名第二。一般製造業因技能與科技業相通，有50.5%企業認為研發工程師容易受到高薪產業吸引；運輸物流及倉儲業則主要點名業務職，因熟悉供應鏈與報關流程，也受到科技業青睞。

企業調薪看績效與營運 差異化加薪成留才關鍵

至於企業如何規劃明年調薪，調查顯示，66.8%企業會依個人績效決定調薪方式，31.1%考量職務類型，採取齊頭式全面調整的企業則占17.6%。

在調薪考量因素方面，55.2%企業以公司營運狀況為首要考量，其次為留才、徵才缺工程度，占48.6%；維持市場競爭力則占36.8%。顯示企業除了考量營運表現，也必須衡量人才供需與薪資競爭力。

羅悅華建議，企業應強化主管與員工溝通調薪原則，針對關鍵職務及高績效員工採取差異化調薪，並讓員工清楚了解未來升遷與薪資成長路徑，降低加薪無感造成的人才流失風險。

這項調查由104人力銀行於2026年10月6日至11月2日針對企業人資進行網路問卷，總計回收1176份，篩選後有效樣本為1055份，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.02%。