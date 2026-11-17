生技廠三顧日前爆出前員工公開錄音，指控公司將技術賣到中國，三顧11日提出刑事告訴反擊，揭露前員工陳彥鈞任職公司的董事關係，還點名前董事長楊智惠涉及另一起營業秘密案件。從技術移轉爭議到昔日高層與前員工的司法攻防，三顧與相關人士的爭端持續延燒。

這場風波由11月10日記者會引爆，面對「技術賣到中國」等指控，三顧強調，相關技術移轉爭議先前已經檢察機關調查並作成不起訴處分，呼籲外界不應以片面錄音混淆不同案件的司法結果。三顧隔天採取法律行動，誓言維護企業商譽及2萬多名股東權益。

三顧提告反擊 追查其他涉案人士

三顧指出，這次刑事告訴涉及《刑法》妨害秘密、洩漏工商秘密、加重誹謗，以及《個人資料保護法》相關罪嫌，並已在告訴狀中請求檢察官追查其他可能涉案人士，相關事證及法律責任交由司法機關認定。

除了提告，三顧還將矛頭指向陳彥鈞任職的再生緣細胞生技。三顧指出，再生緣前身為超基因生技，林書弘擔任再生緣董事，同時也是磐石醫藥副董事長，而三顧前董事長楊智惠目前是磐石醫藥董事。再生緣與磐石醫藥2家公司董事席次，均有博醫能生技法人代表。

前董座楊智惠遭點名 營業秘密案續查

三顧進一步點名楊智惠，直指臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署10月14日公告，相關營業秘密法案件已由上級檢察機關命令續行偵查。依三顧掌握，楊智惠、陳彥鈞及相關公司涉及該案，司法程序尚未終結。

楊智惠另涉及侵害三顧及關係企業營業秘密的刑事案件，三顧表示，檢察機關已依法提起公訴，目前仍由法院審理，相關刑事責任尚待認定。

三顧此次反擊，一併公開技術移轉爭議與營業秘密案件的司法進度，重申「技術賣到中國」的指控已有不起訴處分，另一起營業秘密案件則仍在續行偵查，不能混淆不同案件的偵審結果。

對於公開錄音及相關指控，三顧表示，尊重新聞自由與個人依法提出質疑的權利，但有責任保障公司資訊、員工及股東權益。隨著11月11日刑事告訴提出，雙方爭議再添司法戰線，後續將由檢察機關調查釐清。