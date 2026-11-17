擁有超過58萬名股東的玉山金，一向是國內金控資優生，董事長黃男州表示，三商人壽9月正式合併進入玉山金後，淨值比已超過10.5%，未來2~3年獲利仍會以充實資本為優先，預計以配發現金股利為主，獲利越高、股利也會越高，希望配發率也能維持4%以上，以回報股東。

在併購市場屢有斬獲的玉山金，9月正式合併三商壽，預定12月將改名為玉山人壽，玉山金指出，今年前3季大賺325.7億元、年增24.3%，每股賺1.99元、股東權益報酬率(ROE)13.97%、資產報酬率(ROA)0.78%。

攤開玉山金第3季財報，獲利主體仍以玉山銀為主，占整體8成、賺279.9億元，年成長10.9%；其次是玉山證40.4億元，年成長128%；玉山創投賺10.3億元；玉山投信賺4.5億元；9月合併的三商壽則貢獻57億元，被黃男州笑稱：「三商壽是好媳婦，會旺夫家。」

面對外界關心，合併三商壽後對玉山金獲利、股利分配影響等，黃男州指出，由於考量儲備未來發展能量，或有更好機會可以拓展版圖，未來2~3年股利發放，仍會以現金股利為主，獲利越高、股利也會越高，希望配發率也能維持4%以上，以回報股東。

黃男州說，目前三商壽淨值比已超過10.5%，未來2~3年，以充實資本為優先，不會有現金上繳到玉山金，截至9月底，玉山金資產規模已達6.65兆元，10月底已達6.7兆元，對三商壽未來發展，重點是「back to health（重回健康）」等到回復健康後，相信三商壽的獲利也會因此提升。三商人壽總經理許瀞心補充說，目標就是坐好、坐穩、再坐大。

展望銀行發展，黃男州說，銀行財管今年表現很好，目前已貢獻145億元，一方面受惠資本市場表現好，另一方面受惠政府實施亞資管理中心，使得產品多元性增加，再加上政府將修法《資本條例》讓金融業分業經營障礙減少，未來台灣金融業和和全球金融接軌相對容易。