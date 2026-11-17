台灣最新薪資行情出爐！104人力銀行發布《2026～2027台灣地區薪資福利調查報告》，2026年整體年薪總額中位數為70.3萬元，醫師以206.5萬元奪冠。若以區域來看，桃竹苗年薪74.8萬元與北北基並列最高，且進一步觀察不同職務，受到竹科及科技產業人才需求帶動，桃竹苗的生產製造、操作技術等2大職類，年薪中位數更超越北北基，顯示科技產業聚落也正改變區域薪資行情。

百萬年薪非主管職2／3為工程職 醫師破200萬居冠

最新報告顯示，2026年整體年薪總額（包含固定年薪、固定獎金、變動獎金）中位數70.3萬元。非主管職總計有32個職務年薪突破百萬，工程職搶下21席占2／3，工程職高薪職務前三名為類比IC設計工程師167.3萬元、數位IC設計工程師161.2萬元、半導體工程師116.9萬元。

至於非工程職前三名則為醫師206.5萬元、銷售工程師139.9萬元、醫藥業務代表126.3萬元，靠高度專業或業績獎金獲得高薪。

桃竹苗年薪74.8萬元 與北北基並列全台最高

在區域方面，受惠竹科與桃園IC研發高薪科技廠聚落帶動，桃竹苗年薪總額中位數74.8 萬與北北基薪水並駕齊驅。

中南部科技業則著重晶圓製造，加上產業多傳產與中小製造業為主，年薪總額中位數南高屏為64.3 萬、中彰投63.6 萬，與北北基、桃竹苗出現落差 ；至於雲嘉、東部產業以農業與觀光服務業為主，年薪相對落後，均為59.8萬。

竹科效應帶動薪資 桃竹苗2職類超越北北基

進一步比較各地區主要職類，桃竹苗在「生產製造／品管／環衛」職類的年薪中位數達81.6萬元，高於北北基的75.6萬元，差距達6萬元；「操作／技術／維修」職類則為65.5萬元，也高於北北基的64萬元。

不過，並非所有職類都是桃竹苗領先。在「餐飲／旅遊／美容美髮」、「客服／門市／業務／貿易」及「行政／總務／法務」等職類，桃竹苗年薪中位數分別為54.4萬元、72.5萬元及55.4萬元，均低於北北基的57.2萬元、74.1萬元及58.3萬元。

這也顯示，區域薪資差異與職務類型有關，不能單以整體年薪中位數判斷各地區所有工作的薪資高低。

中南部半導體職務也有優勢 製程工程師年薪高於北北基

除了桃竹苗，中彰投及南高屏也有部分半導體職務展現薪資競爭力。104調查指出，受惠於中科、南科持續擴張，當地企業對廠務及製程人才需求增加，帶動相關職務薪資行情。

以半導體製程工程師來看，在中彰投、南高屏任職，年薪比北北基高出9.8萬至13.1萬元；半導體設備工程師則高出6.1萬元。

至於桃竹苗，服務科技產業的藍領、灰領技術人才也享有薪資紅利，其中電鍍／表面處理技術人員、維修工程師及電子設備裝修工，年薪比北北基高出7萬至9萬元。

整體而言，科技產業聚落擴張與人才需求，正為不同區域帶來薪資成長機會。對求職者而言，選擇工作時除了考量地區，也應進一步比較職務類型及產業需求，才能更準確掌握不同地區的薪資行情。

104人資學院發布《2026～2027台灣地區薪資福利調查報告》，針對企業人資及用人主管進行薪資福利調查，2026年共計1,116家企業參加，結合60多萬筆在職薪資資料庫，產出320個市場代表職務的薪資行情。