AI龍頭輝達創辦人黃仁勳因陷入桃色風暴辭去執行長職務，引發台美股市動盪，國內第五大金控玉山金董座黃男州今(17)日直言，黃仁勳是AI領導者和倡議者，也是AI產業的中央銀行，未來下個領導者和倡議者是誰？接棒者能否帶動AI發展？都將成關鍵，使得台股、美股震盪較大。

國內金控資優生今天舉行法說會，玉山金今年前3季大賺325.7億元、年增24.3%，每股賺1.99元、股東權益報酬率(ROE)13.97%、資產報酬率(ROA)0.78%。攤開玉山金第3季財報，獲利主體仍以玉山銀為主，占整體8成、賺279.9億元，年成長10.9%；其次是玉山證40.4億元，年成長128%；玉山創投賺10.3億元；玉山投信賺4.5億元；9月合併的三商壽則貢獻57億元。

台股從10月開始上沖下洗大震盪，台股今天一度跌破4萬點大關，終場以下跌947點，收在40,092點，對於AI前景，黃男州說，從10月開始，台、美股市就有震盪，市場對AI發展有疑慮，擔憂AI投資何時能回收，再加上美國期中選舉，共和黨失利，民主黨對AI監管趨嚴，恐怕會使AI發展變慢，導致台、美股震盪。

對於黃仁勳去職，黃男州說，黃仁勳是在美最成功的台籍企業家，同時也是AI領導者和倡議者，以及AI產業的中央銀行，隨著黃仁勳去職，市場擔憂下個領導者和倡議者是誰？能否帶動AI發展？都成關鍵，導致台股、美股震盪較大。

央行升息機會高 玉山金估升半碼

觀察美國政經情勢，玉山金總經理陳茂欽補充，隨著川普已成跛鴨總統，未來川普政府重點將會放在外交，物價高漲將會是川普政府待處理的頭等大事，以目前情勢來看，Fed（美聯準會）操作空間變大，再工業化政策會持續，移民政策和AI政策川普應不會調整。

台灣央行是否會因此跟進Fed升息？陳茂欽說，央行政策偏緊縮，由於外資今年賣超已超過3兆元，再加上壽險、投信海外投資商品也是外流，央行希望台商能將獲利匯回，也因資金持續外流，造成銀行LCR（流動性覆蓋比率）問題，甚至出現以長支短的情況，目前市場利率已相當升息2~3碼。玉山金財務長程國榮補充，目前台美利差變大，年底央行確有可能升息，升息幅度大約是半碼。