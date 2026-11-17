金管會公告大到不能倒銀行出爐，這次公布6家銀行都是老面孔，已連續7年蟬聯。此外，市場擔憂銀行LCR（流動性覆蓋比率）導致銀行資金緊縮，金管會重申，整體市場資金應該足夠，金管會和央行會觀察個別銀行資金狀況，不會只憑單一指標下判斷。

每到年底，金管會就會公告系統性重要銀行（D-SIBs）名單，也就是大到不能倒銀行，這次入列都是老面孔，包含中信銀、台北富邦銀、國泰世華銀、合庫銀、兆豐銀，以及第一銀等6家銀行，這6家銀行已連續霸榜7年，金管會指出，這6家銀行具領導地位，得承擔比一般同業更嚴苛的監管與財務壓力，目前資本適足比率，均已符合最終資本要求。

市場也關切，國內銀行因LCR問題，導致銀行資金緊縮，銀行局主秘陳家珍指出，9月底LCR約120%，目前資金並沒有不足情況，但他也提到，個別銀行會因營運策略、資產負債管理方式不同，導致資金需求有差異。

陳家珍說，金管會和央行共同關注銀行流動性變化，會綜合檢視個別銀行的流動性、存放款與資產負債變化，以及資金配置情形，不會以單一指標論斷。對於最新數字，金管會不願提供個別銀行和相關數字。

由於市場傳出，金管會已邀約國內37家本國銀行總經理談LCR管理、資本強化、房貸等議題，央行總裁楊金龍也說，今年1至8月全體本國銀行LCR都合規，市場因製造業融資需求、股市熱絡，導致銀行配置不同。