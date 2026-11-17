一家資本額僅6億元的寬頻公司，竟讓國泰金副董事長蔡宗翰、中華電信董事長簡志誠、摩根大通高層錢國維及彰銀董事長胡光華齊聚一堂！大大寬頻17日在台北萬豪酒店舉辦上市前業績發表會，簡志誠看到現場陣仗，忍不住驚呼「賓客冠蓋雲集！」這場大咖聚會的核心人物，正是大豐電創辦人戴永輝。

最引人注目是鮮少出席非金融產業活動的蔡宗翰，《民報》直擊，他不僅親自到場，席間還頻頻與戴永輝交談，知情人士揭露，蔡家與戴家已有兩代交情，蔡家旗下宏志實業持有大大寬頻1％股權。蔡宗翰這次兼具投資方與承銷商雙重身分，親自出席這家預計12月中旬上市的寬頻公司發表會。

中華電信入股8% 固網龍頭看上社區光纖

另一位重量級股東，是本身就經營固網寬頻的中華電信。大大寬頻由大豐電持股60.17%，中華電信則持有8%，成為第2大股東。中華電信擁有全國骨幹網路及企業通訊資源，大大寬頻深耕社區光纖網路，雙方透過股權結盟，進一步拓展寬頻到府與智慧家庭服務。

簡志誠17日以股東身分到場致詞，他指出大大寬頻已完成光纖到府網路建置，並持續升級高速網路及無線設備。雙方未來將擴大社區與地方客戶，結合AI、雲端及智慧家庭應用，期許雙方共同擴大台灣固網寬頻市場，將網路速度提升至世界頂尖水準。

大大寬頻董事長張銘志是這場上市計畫的重要操盤手。他曾任大豐電總經理，如今同時掌舵大豐電與大大寬頻，帶領公司從既有有線電視市場發展光纖到府服務，透過投資台灣寬頻通訊（TBC），將業務版圖從新北、高雄延伸至桃園、新竹、苗栗及台中。

呂芳銘、謝震武也在列 董事會橫跨金融科技圈

戴永輝的人脈還延伸到科技與金融界，曾任鴻海集團副總裁、具有新加坡亞洲付費電視信託（APTT）背景的呂芳銘也親自出席；摩根大通亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維、彰銀董事長胡光華同樣到場。胡光華談到寬頻產業的投資價值，「這個行業現金很多！」他點出寬頻服務每月訂閱收入、具備穩定現金流的特性。

大大寬頻董事會同樣大有來頭，橫跨電信、金融、法律與科技業，除了戴永輝、張銘志及中華電信代表涂元光，知名律師謝震武也以大豐電法人代表身分擔任董事；3名獨立董事則是前高雄銀行董事長鄭美玲、台灣產物保險董事長李泰宏，以及前鴻海事業群總經理簡宜彬。

毛利率逾56％ 19萬自有用戶撐起上市

這家吸引重量級投資人關注的寬頻公司，今年前三季合併營收7.02億元，年增3.24％，毛利率達56.1％，稅後淨利2.24億元、年增13.04％，每股盈餘（EPS）3.74元。穩定的月租收入及逾5成毛利率，成為大大寬頻吸引長期資金的重要條件。

截至9月，大大寬頻自有固網用戶約19.1萬戶，透過策略投資TBC，相關品牌服務版圖涵蓋逾62萬戶。張銘志也透露，大大寬頻已取得台南地區網路建設許可，下一步將評估擴大服務範圍，並持續開發企業專線與智慧家庭業務。

從蔡宗翰與戴家的兩代交情，到中華電信持股8％、跨產業重量級人士進入董事會，戴永輝集結的資本與人脈，隨著大大寬頻上市計畫逐一浮現。大大寬頻已通過台灣證交所上市審議，最快12月中旬掛牌，將成為台灣首家獨立上市的民營固網寬頻業者。