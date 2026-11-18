黃仁勳離開親手創辦輝達（NVIDIA）的第5天，美國時間17日終於親自表態願意重返執行長職務。他再次坦承個人生活犯下嚴重錯誤，願意承擔全部責任，面對各界要求他重新掌舵的呼聲，黃仁勳明確表示，只要董事會認為符合股東、員工、公司及美國的利益，他願意回來。

黃仁勳11日辭去輝達執行長職務，17日便透過署名「Jensen」的公開聲明，親自回應外界對他回任的期待。這封信從感謝各界支持談起，提到53年前移民美國的經歷、對輝達的感情，也沒有迴避個人犯錯及董事會調查。最受關注的是，他首次公開說出願意重新擔任執行長，將是否回任交由董事會決定。

客戶、員工盼回任 黃仁勳親自接招

「離開輝達之後，我看到許多員工、投資人、商業夥伴及客戶紛紛呼喚，希望我重返執行長職位。在公司面臨複雜的技術、市場、競爭及地緣政治局勢之際，仍有許多人持續直接與我聯繫。」

黃仁勳在信中首次透露，離職後仍有許多人直接找上門，希望他回任。他特別點出商業夥伴及客戶，顯示這股呼聲不只來自公司內部，也包括與輝達有生意往來的企業。對台灣AI供應鏈而言，輝達執行長人事動向牽動產品開發、客戶合作及未來市場布局。

面對各界呼聲，黃仁勳給出明確回應：「輝達是一家世代難得一見的企業。如果董事會認為，我的回任符合股東、員工、公司及美國的最大利益，我將非常榮幸回應各界的呼聲，重新出任輝達執行長。」

53年前赴美打拚 輝達是畢生心血

「53年前，我來到美國。成為美國公民，是我人生中最珍貴的禮物之一，也是最令我引以為傲的時刻之一。輝達是我畢生的心血。」

黃仁勳回顧，能與同事們攜手將輝達打造為今天的公司，是他的榮幸與驕傲。他更強調：「只有在美國，才有可能孕育出輝達這樣的企業。我熱愛我們的國家，也熱愛輝達。」

這段話透露黃仁勳對自己移民經歷與創業成果的感情，他將53年前赴美、取得美國公民身分，以及多年來打造輝達的經歷放在同一封信中，公開表達對這家公司的眷戀。

認錯願負全責 向家人許下承諾

「我沒有達到輝達對每一位員工所要求的標準，也在個人生活中犯下嚴重錯誤。我給董事會帶來了困擾，對此深感懊悔。我願意為自己的錯誤承擔全部責任。」

黃仁勳在信中承認個人錯誤，也承諾配合董事會的獨立調查。他沒有要求董事會立即讓他復職，而是把回任的決定權留給董事會，同時公開表達自己願意再次承擔執行長職責。

聲明最後，黃仁勳再次感謝過去一週來自朋友、產業同仁及素未謀面人士的支持，並將最後一段話留給家人：「我愛你們。我將用餘生的每一天，努力成為值得你們愛的人。」

黃仁勳公開聲明全文：

過去一週，來自朋友、產業界同仁，以及許多素未謀面人士的關愛與支持，讓我深受感動。感謝每一位對我和家人展現善意的人。這份情誼對我而言意義重大。

53年前，我來到美國。成為美國公民，是我人生中最珍貴的禮物之一，也是最令我引以為傲的時刻之一。輝達是我畢生的心血。能與同事們攜手將輝達打造為今天這樣的公司，是我的榮幸，也是我的驕傲。只有在美國，才有可能孕育出輝達這樣的企業。我熱愛我們的國家，也熱愛輝達。

我沒有達到輝達對每一位員工所要求的標準，也在個人生活中犯下嚴重錯誤。我給董事會帶來了困擾，對此深感懊悔。我願意為自己的錯誤承擔全部責任，並承諾全力配合董事會的獨立調查。

離開輝達之後，我看到許多員工、投資人、商業夥伴及客戶紛紛呼籲，希望我重返執行長職位。在公司面臨複雜的技術、市場、競爭及地緣政治局勢之際，仍有許多人持續直接與我聯繫。

輝達是一家世代難得一見的企業。如果董事會認為，我的回任符合股東、員工、公司及美國的最大利益，我將非常榮幸回應各界的呼聲，重新出任輝達執行長。

再次感謝每一位向我表達祝福的人。你們的支持讓我深感謙卑，也令我由衷感激。

最後，我想對我的家人說：我愛你們。我將用餘生的每一天，努力成為值得你們愛的人。