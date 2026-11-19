台股今（19）日再遭重挫，加權指數大跌1,768.02點，收在38,426.89點，失守3萬9千點關卡。面對股市劇烈震盪，金管會19日宣布，自明（20）日起加碼推出5大穩市措施，包括個股收盤跌幅達3.5%以上，隔日不得低於前一交易日收盤價放空，並將每日盤中借券賣出委託量上限由3%調降至1%。

此外，也鼓勵金融業買進績優股、證券自營商履行造市義務，以及上市櫃公司實施庫藏股，盼穩定市場信心。

個股收盤跌達3.5% 隔日限制低價放空

金管會公告，上市櫃股票及臺灣存託憑證（TDR）若當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價的價格融券或借券賣出；若隔日收盤跌幅仍達3.5%以上，限制將持續適用。

不過，這並非全面禁止放空。證券商及期貨商因辦理業務的買賣報價或避險需求進行融券、借券賣出，不受限制。

此外，適用限空規定的有價證券，若投資人當沖先賣出現股、尚未完成反向交易，且賣出價格低於前一交易日收盤價，也不得將交易類別變更為融券或借券賣出。

借券賣出上限降至1% 造市避險設例外

除了限制放空價格，金管會同步將每日盤中借券賣出委託數量上限，由個股前30個營業日日平均成交數量的3%，調降至1%。

不過，證券商因認售權證、指數投資證券、結構型商品、股權衍生商品、受益憑證流動量提供等業務，以及期貨自營商、股票造市者因符合規定的造市、報價或避險需求進行借券賣出，仍可適用例外規定。

上市櫃稅前獲利年增86% 鼓勵金融業買績優股

金管會指出，國內上市櫃公司今年前10個月累計營收約56.75兆元，年增39.05%；前三季累計稅前淨利約6兆6,126億元，年增86.43%，顯示企業基本面尚稱穩健，因此鼓勵金融業買進具有投資價值的績優股票。

金管會也呼籲證券自營商依《證券商管理規則》第30條履行造市義務，發揮市場調節功能，提供充分流動性。

庫藏股39件執行中 最高擬買回274億元

上市櫃公司方面，金管會鼓勵企業視資金調度、財務狀況及買回目的，適時評估實施庫藏股。

截至11月18日，上市櫃公司共有39件庫藏股計畫正在執行，預計最高可買回金額約274.04億元，並非已實際投入的買回金額。

金管會表示，11月9日已先採取調整借券賣出委託量及融券保證金成數等措施，後續將持續關注國際金融情勢與國內資本市場變化，適時調整穩市措施，並提醒投資人審慎投資、理性因應。