一場纏訟近7年的跨海官司，大同2025年底終審敗訴，一口氣認列新台幣135.67億元損失，今年再審又遭駁回，原本看似沒有轉圜空間，沒想到11月卻與中國華映科技談妥人民幣7.68億元的和解條件，較原判決減少逾七成，雙方19日正式簽署協議，大同預估可回沖近百億元。本報調查，這場和解背後有三大關鍵轉折，除了新經營團隊改變策略，也從對方財報及強制執行進度尋找談判突破口，才讓多年僵局出現轉機。

張榮華決心拆彈 跨國談判老將接下重任

華映案源於中華映管與中國華映科技之間的業績補償承諾爭議，華映科技2018年底向中國法院提告，隔年追加大同及中華映管為被告。這場官司從林蔚山、林郭文艷時代延續至王光祥主政，始終未能解決，直到張榮華接掌大同，仍是新經營團隊必須面對的重大歷史包袱。

據本報掌握，此次跨海協商的重要推手，是大同營運長謝頴昇。張榮華入主大同後，積極延攬具備國際經驗的經營人才，希望加速拓展海外事業，具有跨國法律及商務談判背景的謝頴昇，也在此時加入經營團隊，除了協助規劃全球營運總部，如何解決華映案，也成為重要任務。

謝頴昇畢業於台灣大學法律系，擁有美國及中國的法律學位，早年曾在美國律師事務所執業，之後受東元集團延攬，擔任董事會法務室執行顧問及東捷資訊董事長等職務，累積跨國法律與企業經營經驗，今年3月正式出任大同營運長。

不過，這項任務並不容易。中國最高人民法院去年12月駁回大同上訴，維持人民幣30.29億元業績補償款的原判決，認定大同與中華映管須負連帶清償責任，今年7月初再審申請又遭駁回，華映科技也已啟動強制執行程序，讓大同處境更加被動。

大同過去並非沒有嘗試和解，據了解，先前在二審階段雙方就曾接觸，但當時各自堅持法律立場，始終未取得實質成果，這次最大的不同，就是大同不再將希望完全寄託於司法翻案，而是主動尋求解決方案，今年6至7月陸續向對方釋出善意並提出條件，卻未立即獲得回應，直到9月赴中國福州進行面對面協商，才逐漸找到交集。

勝訴不等於拿到錢 雙方財務壓力成突破口

不過，已經取得終審勝訴的華映科技，為何願意接受大幅低於原判決金額的和解條件？其中一個值得注意的關鍵，就是華映科技本身的財務狀況，以及判決債權究竟能收回多少錢。

本報調查，大同這次除了與中國律師研究判決及相關法律文件，也持續追蹤華映科技的公告、財報及法院強制執行進度，並與會計師研究財務影響，試圖從法律及商業層面掌握對方處境，尋找協商空間。

根據華映科技財報，今年前三季歸屬母公司股東淨損人民幣6.83億元，截至9月底，歸屬母公司股東權益也從去年底的11.07億元縮減至3.01億元，顯示公司持續承受經營壓力，但即使打贏官司，華映科技也無法立即取得全部賠償。

今年3月起，中國法院陸續變賣華映百慕大持有的華映科技股票，將所得款項用來償還債務。根據大同第三季財報，截至11月10日，法院累計撥交華映科技約人民幣1.42億元，與原判決30.29億元相比，仍有極大落差，對華映科技而言，判決勝訴不代表能迅速收回資金，後續跨境追償仍須投入時間及成本，也增加實際回收金額的不確定性。

然而，華映科技面臨追償難題，大同也有自己的財務壓力。根據大同第三季財報，今年前三季新增訴訟負債準備達新台幣7.05億元，包含法院執行費及估計清償前加計的遲延利息，若平均分攤至9個月，相當於每月約7,800萬元的費用，代表這場官司除了原本的巨額賠償，還有持續增加的財務負擔。

大同第三季營業利益仍達5.41億元，但受到華映案利息費用及匯損等因素拖累，業外淨損4.61億元，最後歸屬母公司稅後淨損3,995萬元。換言之，即使本業持續獲利，只要官司未能解決，相關費用仍可能繼續侵蝕獲利，也讓新經營團隊更有動力尋求和解。

一邊是勝訴後仍須面對漫長追償程序，另一邊則是持續累積的利息及財務成本，雙方開始有了重新協商的共同基礎。對華映科技來說，與其繼續追討帳面上的30多億元，能否在合理條件下取得確定性較高的款項，同樣是重要考量，也讓原本僵持不下的談判出現轉圜空間。

第三方評估促成共識 30億判決談到7.68億

然而，華映科技具有中國國資背景，對於已經取得勝訴判決的債權，並不是雙方私下談妥就能直接打折，如何讓和解條件具備合理依據，避免日後遭質疑損害公司及股東權益，也是協商必須跨越的門檻。

根據華映科技11月3日公告，公司委託福建中興資產評估機構，針對大同可償還的債權價值進行分析，以2025年12月31日為基準日，評估結果為人民幣7.45億元。最後雙方協商出人民幣7.68億元的和解金額，較分析價值高出2,300萬元，讓原本30.29億元的判決債權，有了重新衡量實際回收價值的依據。

除了第三方評估，付款能力也是協商的重要環節。大同必須讓對方相信，提出和解並非為了延緩執行，而是有能力在約定期限內完成付款，這也是雙方最終能夠達成共識的重要條件。

經過數月協商，大同與華映科技終於在11月2日各自召開董事會，通過人民幣7.68億元的和解方案，華映科技19日再召開臨時股東會，通過與大同的執行和解協議案，接下來雙方將正式簽署協議。依照協議，大同須於今年底前支付人民幣7.5億元，剩餘1,800萬元於明年第一季付清，華映科技則仍保有向其他債務人追償的權利。

對大同而言，這場和解的財務效益不只是一次性的損失回沖。截至今年第三季，大同針對華映案帳列剩餘負債約人民幣28.03億元，扣除7.68億元和解金後，預估可回沖人民幣20.35億元，折合新台幣約99.5億元；另一方面，隨著協議生效並依約履行，大同也有望擺脫原判決持續累積的遲延利息負擔，減少未來獲利受到訴訟費用侵蝕。

從林蔚山、林郭文艷時期延續至王光祥，再到張榮華接手，華映案始終是大同難以卸下的歷史包袱。如今雖未能在法院扭轉敗局，卻透過重新調整協商策略，找到處理巨額判決責任的另一條路，隨著和解案通過，後續只要依約完成付款及相關法院程序，這場延宕多年的跨海官司，也終於有機會真正落幕。