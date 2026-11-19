國內近日接連爆出民眾存款遭盜領事件，由於爆出5起案例共同特點都有使用安卓手機並下載網路AI短劇APP，民眾對資安有疑慮，金管會指出，初判確定不是銀行系統資安問題，但究竟是民眾遭詐騙？還是手機系統或是電信系統遭入侵？金管會表示，受害民眾都已向警方報案，由警方追查中。

國內銀行11月接連爆出民眾存款遭盜領事件，金管會統計，目前已有華南銀、中信銀、北富銀、玉山銀等4家銀行、5名受害人遭盜領，受損金額為56萬6,512元，目前初步了解都是受害民眾手機或電腦設備導致資訊外洩，使得存款遭盜領，並非銀行系統遭入侵。

從11月起就有民眾陸續在社群平台透露，帳號在不知情情況下遭盜領，並未收到OTP(一次性密碼)驗證，但銀行端卻出現交易通過雙重驗證機制，引起民眾大為恐慌，由於這5起案例共通性包含都有使用安卓手機，以及下載網路AI短劇APP，也引發民眾各種揣測，一時間網路謠言滿天飛。

金管會銀行局副局長張嘉魁指出，4家銀行已通報重大偶發，銀行清查後發現，全都是輸入雙重驗證機制，手機有被移植惡意程式所致，目前已由警方進一步釐清，他強調，這5起案例都是零星個案，都非銀行系統遭入侵，也非資安漏洞。至於是不是網路上各種揣測因素？他強調，根因都有待警方後續釐清。

張嘉魁也呼籲，民眾使用3C設備要留意切勿點擊來路不明的網頁或下載不知名App以免個人資料遭外洩。對於目前銀行防護機制是否足夠？張嘉魁說，目前國內銀行使用系統都符合資安規範，隨著AI科技日新月異，也會與時俱進，要求更新。至於最先爆出系統遭駭客入侵的永豐銀案，張嘉魁說，永豐銀已依規申報，後續行政處理還要再等金管會詳細調查。