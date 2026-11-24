日本三井不動產在台灣的零售版圖持續擴大，位於高雄鳳山的LaLaport購物中心，近期傳出預計2027年3月4日開幕，規劃引進超過270個品牌，隨著高雄新據點即將加入，三井在台商場將從5座增加至6座，繼2025年營業額達380億元後，下一步更將挑戰500億元。從Outlet到一般購物中心，三井究竟如何在短短十年間，建立橫跨北中南的零售版圖？

高雄LaLaport開幕時程逐漸明朗，根據立法院交通委員會日前考察時透露的進度，商場預計明年3月開幕，高雄市政府也已提前展開交通疏運規劃，包括停車分流、周邊道路調整及大眾運輸接駁，以因應開幕後可能湧入的購物人潮。不過，三井目前對外公布的開幕時程仍為2027年春季，實際日期尚待正式公告。

從林口Outlet到高雄LaLaport 三井10年開出6座商場

高雄LaLaport位於高雄市鳳山區，鄰近衛武營國家藝術文化中心及捷運橘線鳳山西站，總樓地板面積約6.2萬坪，規劃地上7層、地下2層，預計引進超過270家店舖，涵蓋日系餐飲、生活零售、流行時尚及親子娛樂，還包括韓國沉浸式藝術展館ARTE MUSEUM，希望打造結合購物、餐飲與娛樂的大型生活據點。

回顧三井在台發展，2016年以林口Outlet首度進軍台灣，2018年開出台中港Outlet，2022年再插旗台南，完成北中南三座Outlet布局，隨後三井將觸角延伸至一般購物中心，2023年開出LaLaport台中，2025年迎來LaLaport南港，明年則由高雄LaLaport接棒，逐步從折扣購物市場擴大至日常生活消費。

台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋今年9月出席集團在台成立10週年感恩會時表示，三井能持續深耕台灣，除了政府及合作夥伴的支持，台灣消費者對日本商品與服務的親近感，以及對日系品牌的高度評價，也是集團持續拓展事業的重要基礎。

事實上，三井在台灣的布局已不再侷限於購物中心，目前集團累計開發6座商業設施、2間飯店及16個住宅建案，今年9月更宣布跨足物流設施，將在桃園推動首個物流開發案。從商場、住宅到物流，三井試圖透過不同類型的不動產開發，進一步擴大在台灣的事業版圖。

5座商場年收380億 三井最快明年挑戰500億

從營運表現來看，三井在台灣的擴張已逐步反映在營業額上。根據2025年商場營運資料，旗下林口、台中港及台南三座Outlet，全年營業額分別約108億元、64.7億元及45億元，合計達217.7億元，其中林口Outlet受惠2024年底二期開幕，2025年業績年增約36.7％，成為三井旗下營業額最高的Outlet。

至於LaLaport購物中心，台中店2025年營業額約89億元，南港店雖然2025年3月才開幕，不到一年就創造約74億元業績。三井旗下5座商場全年合計營業額約380億元，規模已超越微風集團，躍居台灣百貨商場經營集團第四大，也讓三井成為國內大型百貨業者不可忽視的競爭對手。

隨著高雄LaLaport明年加入，加上既有商場持續改裝、台南Outlet二期擴建效益逐步反映，三井今年9月已提出在台商場營業額挑戰500億元的目標，最快2027年有機會達成。值得注意的是，三井並非單純依靠增加據點擴大營收，而是同時經營Outlet及LaLaport兩種不同型態商場，前者以品牌折扣商品為主，後者則透過餐飲、超市及生活服務，爭取當地居民的日常消費。

這項策略也反映在既有Outlet的調整。今年3月20日，台南三井Outlet二期正式開幕，新增47家店舖，全館規模擴大至約240家，除了原有Outlet品牌，也引進日本超市LOPIA、母嬰用品、生活家電及餐飲品牌，希望讓消費者不只在假日購物，也能將商場納入平日生活圈。

三井不動產副社長山本隆志在台南二期開幕時指出，高鐵台南站周邊近年持續發展，二期除了增加Outlet品牌與餐飲，也導入當地居民日常生活所需的大型生活用品店及娛樂設施，希望成為在地居民的「生活支援者」。這也顯示三井正嘗試改變傳統Outlet依賴折扣商品吸引人潮的模式，透過生活用品及娛樂設施，提高消費者的回訪頻率。

三井在台六座商場布局概況。（AI生成）

高雄新商場加入戰局 南台灣零售競爭升溫

隨著高雄LaLaport開幕，三井在南台灣將同時擁有台南Outlet及高雄LaLaport兩種不同類型商場。前者位於高鐵台南站周邊，結合跨區域購物及生活消費需求，後者則深入高雄鳳山市區，將直接面對夢時代、義享天地及其他大型百貨商場的競爭，南台灣零售市場也將出現新的變化。

高雄義大開發總經理王香完今年3月受訪時便指出，三井的商場以較大眾化、偏年輕的日系品牌為主，也有不少正價商店，與義大以精品折扣為主的Outlet定位有所區隔。她認為，台灣觀光零售市場的競爭已從單純購物轉向整體消費體驗，義大因此持續整合Outlet、飯店及主題樂園，希望透過差異化經營爭取客群。

除了既有業者競爭，華泰名品城也計劃2028年底在嘉義開出首期Outlet，進一步爭取中南部市場。三井雖然已經建立北中南六座商場的經營規模，但隨著大型購物中心越開越多，如何避免不同據點客群重疊，並持續吸引消費者回訪，也將是下一階段的經營考驗。

從2016年第一座林口Outlet，到2027年即將開幕的高雄LaLaport，三井花了十多年建立橫跨北中南的商場版圖。如今營業額從380億元邁向500億元，除了新商場帶來的成長，如何在Outlet與一般購物中心之間找到不同定位，讓各據點持續創造營收，將是三井在台灣擴張的下一場考驗。