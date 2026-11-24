台灣Outlet越開越多，各家業者也開始走出不同經營路線。根據2025年營運資料，華泰名品城以約125億元營業額穩居全台Outlet單店龍頭，但三井旗下林口、台中港及台南三座Outlet合計營業額已接近218億元，高雄義大、SKM Park及台中麗寶則分別從精品折扣、娛樂與觀光尋找商機，隨著華泰嘉義店預計2028年底開幕，台灣Outlet市場又將迎來新一波競爭。

過去Outlet以販售過季商品、提供品牌折扣為主要特色，但隨著消費者購物習慣改變，各家業者也開始增加餐飲、娛樂、親子及生活服務，希望讓消費者不只為了購買便宜商品而來。從華泰積極引進日韓潮流品牌，到三井擴大生活商品比重、義大及SKM Park結合娛樂體驗，Outlet的競爭已經從商品價格，延伸至消費者願意在商場停留多久、回訪多少次。

華泰單店營收125億稱霸 三井靠3店建立規模

從營業額來看，華泰名品城仍是全台Outlet單店龍頭，2025年營業額約125億元，今年預估進一步成長至135億元，董事長陳炯福更提出未來5至6年挑戰200億元的目標。不過，儘管華泰持續成長，陳炯福19日卻坦言，國際精品市場的低迷情況可能還會延續數年，部分品牌正調整設計師及行銷策略，重新思考如何吸引年輕消費者，這也意味著Outlet不能再單靠過去的精品品牌優勢維持成長。

華泰名品城總經理劉亭君進一步指出，由於中國精品市場尚未完全恢復，部分國際品牌目前優先調整正價店營運，對拓展Outlet據點的態度相對保守。面對招商環境改變，華泰今年積極調整商品結構，引進ISSEY MIYAKE、Marimekko等18個新品牌，並完成20間品牌改裝及擴店，調整後櫃位業績較去年成長118.5%，也逐漸將原本以35至45歲為主的客群，延伸至25至35歲年輕消費者。

與華泰集中經營桃園單店不同，三井透過多據點布局建立更大的營運規模。根據2025年資料，林口Outlet營業額約108億元、台中港店約64.7億元、台南店約45億元，三店合計達217.7億元，其中林口店受惠2024年底二期開幕，全年業績年增36.7%，與華泰單店的營收差距逐漸縮小。

不過，兩家業者的經營方向並不完全相同，華泰主要透過精品、輕奢及潮流品牌的差異化吸引消費者，三井則持續增加生活商品與餐飲比重，今年3月完成擴建的台南Outlet二期，就引進日本超市LOPIA、母嬰用品及生活家電等品牌，全館店舖數擴大至約240家。

三井不動產副社長山本隆志在二期開幕時表示，高鐵台南站周邊人口持續成長，商場除了增加Outlet品牌與餐飲，也希望透過大型生活用品店及娛樂設施，滿足當地居民的日常需求。從華泰強調品牌獨特性，到三井試圖讓Outlet成為生活消費據點，兩家業者雖然同樣經營Outlet，卻已發展出不同的競爭模式。

義大精品業績逆勢成長 SKM Park靠娛樂搶科技客

南台灣Outlet市場競爭同樣激烈，目前主要由義大、台南三井及SKM Park三座商場爭取消費者。其中義大2025年營業額約50億元，今年挑戰55億元，義大開發總經理王香完今年3月表示，去年全台百貨精品業績受到出國購物潮影響，義大精品及運動休閒業績卻仍維持雙位數成長，顯示品牌折扣對消費者仍有吸引力。

王香完分析，義大能夠維持精品買氣，除了折扣優勢，還包括引進中南部Outlet獨家品牌Tory Burch，以及透過Luxury Mall販售歐洲精品庫存商品，與其他以台灣精品庫存為主的Outlet形成區隔。她也指出，明年高雄LaLaport加入市場，加上今年台南三井Outlet二期開幕，確實讓南部零售市場更加熱絡，但三井偏向年輕化、生活化的日系品牌，與義大主攻精品折扣的定位仍有所不同。

除了商品差異化，義大今年也積極推動「跨域消費生態圈」，透過購物中心、飯店及主題樂園的串聯，讓消費者可以一次完成購物、住宿、餐飲及休閒活動。王香完看好台積電在高雄設廠帶來的就業人口與家庭消費需求，認為隨著科技產業進駐，商場也必須增加餐飲與休閒服務，才能持續擴大消費客群。

同樣位於高雄的新光三越旗下SKM Park Outlets，則採取另一套經營策略。商場2025年營業額約40億元，今年挑戰45億元，總經理古菊萍今年5月表示，雖然去年受到國人出國旅遊熱潮影響，全年業績成長約8％，但今年透過企業合作開拓新客源，截至5月業績年增約12％，重新恢復雙位數成長。

古菊萍指出，SKM Park積極與台積電、日月光等科技業者合作家庭日及員工福利活動，其中台積電員工透過福利點數兌換鈴鹿賽道樂園票券，累計換票筆數達1.8萬筆。值得注意的是，目前SKM Park娛樂業態已占整體營業額約三成、餐飲約兩成，兩者合計占比達一半，顯示商場收入來源已不再只依靠Outlet商品銷售。

從義大主攻精品折扣、整合飯店與主題樂園，到SKM Park透過娛樂設施爭取科技業家庭客群，南部業者雖然同樣打著Outlet招牌，實際經營模式卻逐漸走向不同方向。尤其隨著科技產業持續擴張，如何掌握新增就業人口與家庭消費需求，也成為各家商場爭取的新商機。

全台Outlet營收與特色比較。（AI生成）

麗寶結合樂園搶觀光客 華泰嘉義店加入戰局

中台灣Outlet市場則由台中港三井與麗寶Outlet形成不同經營模式。台中港三井2025年營業額約64.7億元，受惠中部消費市場與觀光客群，加上去年台中新光三越因氣爆事件停業，部分購物人潮轉移至其他商場，也帶動營運表現。

麗寶Outlet則與麗寶樂園、飯店、摩天輪及賽車場結合，形成購物與旅遊一體的休閒園區。根據購物中心情報站整理，麗寶2025年營業額約43億元，雖然規模不及台中港三井，但透過觀光、住宿及親子娛樂吸引家庭客群，也與單純購物型Outlet形成區隔。

值得注意的是，儘管台灣已有多座大型Outlet，業者仍持續規劃新據點。華泰名品城嘉義店預計2028年12月開幕第一期，2030年及2032年陸續完成第二、三期，全部開發後規劃引進約220個品牌，未來也將與台南三井、義大及SKM Park共同爭取中南部跨縣市消費客群。

陳炯福19日指出，目前華泰桃園店約85％的客群來自北部，中南部市場仍有開發空間，這也是集團決定往嘉義展店的重要原因。劉亭君則表示，嘉義店不會完全複製桃園模式，由於兩地消費習慣不同，嘉義店將以高知名度輕奢品牌為主要招商方向，而非一味提高國際精品比重，希望建立符合當地需求的品牌組合。

不過，Outlet持續增加，也意味著各家必須面對更激烈的品牌招商及客源競爭，尤其精品品牌對開設Outlet轉趨保守，傳統百貨與一般購物中心也持續增加餐飲、娛樂及生活商品，Outlet原有的市場界線正逐漸模糊。

從華泰的精品換血、三井的多店擴張，到義大、麗寶及SKM Park結合觀光娛樂，台灣Outlet已不再只是比誰折扣最多。未來各家業者能否持續取得具有吸引力的品牌資源，並透過不同商品及服務提高消費者回訪率，將成為下一階段市場競爭的關鍵。