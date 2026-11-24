「我說服了他們！」美國總統川普為了讓黃仁勳重掌輝達（NVIDIA），親自遊說董事會、搬出國安保證，還打電話給黃仁勳，連出3招力挺他回鍋。最難堪的是，原本公開打槍黃仁勳的輝達董事長Harvey Jones，急著另找接班人，卻碰上呼聲最高的安謀（Arm）執行長Rene Haas拒絕，讓這場AI教父回鍋戰再添轉折。

早在美國時間17日，Jones信誓旦旦不讓黃仁勳復職，還找來獵人頭物色新執行長，相中曾在輝達工作7年的半導體老將Haas，不料23日公開宣布與安謀續約至2033年，還將從12月1日起兼任軟銀集團副董事長。

川普打進董事會 搬出國安保證救人

川普究竟插手多深？美媒《Semafor》揭露，川普在董事會決定讓黃仁勳復職前數小時，親自透過電話參與會議，要求董事讓黃仁勳回來。白宮通訊主任Steven Cheung僅證實，川普積極參與這場人事爭議，重申美國必須保護自己的科技人才。

不過《美聯社》指出，川普與范斯都曾向輝達董事會施壓，要求讓黃仁勳回鍋。《路透社》揭露，2人認為黃仁勳對美國開放權重AI模型的發展至關重要，這類模型允許企業下載、修改及自行部署，能擴大輝達晶片需求；中國業者近年積極發展相關技術，也讓美中AI競爭成為白宮介入這場人事爭議的政策考量。

川普事後接受《CNBC》訪問，直接把功勞攬到自己身上。他承認曾直接、間接與輝達董事會溝通，還透露自己在會議中有代表。記者追問是否親自打進董事會？他沒有正面回答，只強調：「我和他們談過，而且說服了他們。」

川普要說服董事，還得替黃仁勳跨過國安這一關。黃仁勳先前承認婚外情，黃樂被懷疑與中國間諜有關，加上輝達晶片出口問題受到美國政府調查，讓董事會對他回任有所顧慮。川普透露，輝達要求政府提供國安保證，他也給了答覆，並引述司法部長Todd Blanche的意見，「政府沒有掌握黃仁勳涉及違法行為的證據。」隨後，輝達證實，取得美國政府高層意見後，認定黃仁勳回任不構成國安風險。

川普如此賣力替黃仁勳說情，難道與持有輝達股票有關？《路透社》揭露川普財務申報資料，9月買進最多26.5萬美元輝達股票，同期賣出最多1.5萬美元。《CNBC》當面追問，輝達股價下跌是否影響他出手？川普回答：「可能是」，隨即強調更重要是輝達的長期發展。白宮則回應，相關投資由外部顧問管理，川普沒有直接指示交易。

時間再往前推一天，川普早在22日晚間與黃仁勳通話，隔天便公開稱讚輝達做出正確決定，並認為失去黃仁勳對美國造成的威脅，比讓他繼續領導輝達更大。

董事長5天內改口 黃仁勳全票奪回大位

川普出手之際，黃仁勳也親自與董事會多次會談。輝達指出，董事會重新肯定黃仁勳的坦誠與領導能力，加上取得美國政府高層意見，最終全票通過恢復他的執行長、總裁及董事職務。

Jones的態度轉變尤其難堪，17日才公開打槍黃仁勳，23日卻在公司聲明中稱讚他是領導輝達的適當人選，還表示董事會對他充滿信心。從12日宣布黃仁勳辭職，到23日正式復職，這位創辦人只花11天便重掌輝達。

黃仁勳雖然拿回大位，董事會仍保留對他的監督。Jones繼續擔任董事長，代理執行長Colette Kress回任財務長，國安及出口管制監督委員會繼續運作，還將增設法遵長。至於黃仁勳遭中國間諜鎖定的疑雲，輝達仍持續獨立調查。