「沒有國安風險？根據什麼？」美國總統川普才出手幫黃仁勳奪回輝達（NVIDIA）執行長大位，自己所屬的共和黨就有人跳出來質疑，接連追問：輝達認定黃仁勳復職沒有國安風險的依據為何，要求公開說明哪些川普政府官員介入決策；民主黨也準備追查川普政府與輝達高層。黃仁勳才剛回鍋，美國國會2黨已接連發難。

共和黨參議員John Curtis直言，輝達上週才表明無意讓黃仁勳復職，如今卻全票迎回創辦人。輝達23日解釋，取得美國政府高層意見後，認定黃仁勳復職不構成國安風險，「政府裡是誰提供意見？他們告訴董事會什麼？董事會又根據什麼認定沒有風險？」

共和黨黨內開砲 有人直接反對復職

共和黨參議員Pete Ricketts的態度更強硬，直指黃仁勳涉及多段婚外情，黃樂更被懷疑與中國情報有關，輝達董事會先前也曾質疑黃仁勳的誠信。他認為這些行為不足以支持復職，直呼下週國會質詢要說清楚講明白。

這場爭議源於黃仁勳承認婚外情後，美媒揭露交往對象黃樂疑似涉及中國情報活動。輝達11日接受黃仁勳辭呈，17日仍拒絕讓他回鍋，直到川普公開力挺並介入溝通，董事會才改變決定。

川普公開肯定輝達董事會決定，強調黃仁勳是美國重要人才，並表示司法部長Todd Blanche已確認，政府沒有證據顯示黃仁勳涉及違法行為，反而成為共和黨議員要求說明的焦點。

民主黨追查川普政府 AI晶片出口成戰場

民主黨的矛頭則直接指向白宮。

參院民主黨領袖Chuck Schumer公開批評川普政府急於促成黃仁勳復職，表示民主黨將動用調查權，追查川普政府、黃仁勳及輝達其他高層是否涉及不當行為。

參議員Elizabeth Warren也批評輝達決定「魯莽」，要求川普政府向國會交代，究竟哪些高階官員提供意見，以及提供了什麼內容，同時要求輝達說明遵守美國晶片出口管制的情況，並呼籲國會加速通過跨黨派出口管制法案。

眾院外交委員會民主黨首席議員Greg Meeks則質問，川普為何出手促成黃仁勳復職，以及政府為何未能有效限制中國取得美國敏感科技。

換言之，國會追查的範圍已超過黃仁勳的私人關係，美國議員持續關注輝達先進AI晶片是否經由海外客戶流入中國，以及商務部對相關出口的管制是否確實執行。這些問題直接牽動輝達對中國市場的晶片銷售，也讓黃仁勳回鍋後仍須面對國會對出口管制的壓力。

12月1日赴國會 董事會調查也不停

黃仁勳接下來還有2場國會行程。

美國眾院情報、外交及中國問題3個委員會，除了黃仁勳同意12月1日接受閉門訪談，輝達法務長Tim Teter也排定12月2日接受訪談。3個委員會將追問黃仁勳與輝達在先進晶片可能流入中國，以及疑似中國情報人員接觸事件中的角色。

黃仁勳復職後，眾院情報委員會發言人強調，復職「不會改變任何事」，國會仍要追查相關國安問題。12月3日，黃仁勳還將出席參院銀行委員會公開聽證會，接受議員針對美國AI優勢與晶片出口管制的質詢。

輝達董事會也沒有因黃仁勳回鍋而結束內部調查，證實獨立董事組成的調查委員會將繼續調查外國情報活動相關事件，國安及出口管制委員會也將持續監督，公司內部再另增設法遵長。