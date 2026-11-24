上週台股狂瀉7,642點、創史上最大單週跌點，終於等到黃仁勳回鍋！輝達（NVIDIA）23日宣布黃仁勳復職，股價狂飆31.48％，日月光投控ADR大漲逾2成、聯電漲近2成、台積電漲逾14％，台指期夜盤更一度衝破4萬點，終場暴漲3,170點。

這場反攻在美股開盤前就已引爆！23日晚間，輝達董事會宣布全票通過黃仁勳復職，原本一度下探36,280點的台指期夜盤急速翻紅，最高衝上40,324點，盤中高低點相差逾4千點。直到台灣時間24日凌晨5時，台指期收在39,829點，漲幅達8.65％。

日月光、聯電漲贏台積電 護國神山ADR逼近2,400元

黃仁勳重掌輝達，台灣半導體股在華爾街掀起搶買潮，封測龍頭日月光、成熟製程晶圓代工大廠聯電漲勢尤其凶猛，日月光ADR終場大漲21.36％、收31.88美元，聯電上漲19.52％、收14.39美元，漲幅雙雙超越台積電。

台積電ADR上週五才重挫約9.5％，23日一口氣大漲14.08％、收363.60美元，逼近新台幣2,400元，較23日台股收盤價2,030元高出超過360元，溢價約17.8％。台積電期貨夜盤也大漲175元、收2,210元。

金管會禁空令才上路 外資逾10萬口淨空單遇反攻

就在黃仁勳回鍋前，台股連日重挫，金管會緊急出手，23日起實施2015年以來首次全面平盤下禁空措施，最低融券保證金成數由130％提高至150％。當天台股雖反彈778.60點、收36,811.89點，外資卻仍大舉賣超289.48億元，連續6個交易日站在賣方。

期貨市場的多空對決更加激烈，根據永豐期貨23日盤後統計，外資台指期淨空單較上週五增加5,569口，達103,432口。白天大舉賣股、加碼期貨淨空單，晚間卻迎來台指期暴漲逾3千點的行情大逆轉。

華爾街同樣掀起驚人漲勢，輝達23日終場收在165.05美元，創2003年5月以來最大單日漲幅，費城半導體指數狂漲14％，那斯達克綜合指數也大漲6.51％。

24日上午9時，台積電、日月光、聯電將迎來黃仁勳復職後首場台股現貨交易，外資是否由賣轉買、回補期貨空單，將是這場多空對決的焦點。