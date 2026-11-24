輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭職僅11天，便重新執掌輝達，為全球AI產業注入一劑強心針。國泰期貨今（24）日發布最新研究報告指出，黃仁勳回歸雖有助於降低輝達長期戰略及供應鏈的不確定性，但並未改變客製化AI晶片（ASIC）的成長趨勢。

國泰期貨預估，2027年GPU出貨量在高基期下將成長約20%，ASIC則有望大幅成長110%。考量兩者成長性，仍首推ASIC供應鏈。法人並點名聯發科（2454）、創意（3443）、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、智邦（2345）、緯穎（6669）等6家台廠可望受惠。

黃仁勳回歸帶來2大利多 廣達、雙鴻風險降低

國泰期貨指出，黃仁勳重新執掌輝達，對AI產業主要帶來兩大正面影響。

首先是降低輝達長期戰略改變的不確定性。輝達過去透過CUDA、GPU、CPU、NVLink及網通系統整合建立競爭優勢，黃仁勳回歸有助於延續既有的一體化戰略，也降低市場對產品更新速度放緩的疑慮。

其次是穩定重要客戶與供應鏈的合作關係。黃仁勳與大型雲端服務業者、供應商的長期合作關係，是輝達重要的競爭資產，尤其是對新興AI雲端服務商（Neocloud）的融資支持。

法人認為，先前因GPU相關業務占比較高而可能受到衝擊的雙鴻（3324）、廣達（2382），及仰賴輝達投資的CoreWeave、Nebius，相關風險均顯著降低。

GPU明年出貨估增20% ASIC成長上看110%

那麼黃仁勳回歸是否意味著ASIC優勢將因此消失？國泰期貨認為，ASIC的成長趨勢原本就存在，不必非得建立在看壞輝達的前提上。

隨著AI推論需求持續增加，ASIC能針對特定運算及記憶體存取模式進行最佳化，提供更低的總持有成本（TCO）本身就為其優勢。

此外，輝達也透過NVLink Fusion技術，讓第三方客製化XPU接入輝達的互連及AI基礎設施生態系，顯示GPU與ASIC並非完全處於此消彼長的競爭關係。

未來GPU將持續主導通用性較高、仰賴開發生態系的運算市場，ASIC則在規模化、可最佳化的工作負載中擴張。

國泰期貨認為，以成長性而言，在高基期下2027年GPU出貨量年增約20%，ASIC受惠於較低基期，出貨量可望年增110%。對於持股建議，法人並首推ASIC供應鏈，包括聯發科、創意、世芯-KY、鴻海、智邦及緯穎。

輝達新一代AI機櫃加速放量 看好3家伺服器廠

就產品觀察，國泰期貨指出，新一代AI運算平台Vera Rubin的上游供應瓶頸已陸續解決，預估2027年第一季出貨將季增1.5萬櫃，第二季跳升至2萬櫃以上水準，隨著黃仁勳回歸，輝達有望維持快速推出新品的節奏，進一步鞏固GPU市場領先地位。

不過，國泰期貨認為，美國商務部工業與安全局（BIS）對於海外管制終端客戶規範不得為中國客戶，仍可能會影響小型AI雲端服務商，在算力價格維持高檔的情況下，預期後續將有整併潮。

至於2027年已通過審查的資料中心，法人認為，建置速度可望因此加快，持續看好以大型雲端服務業者及中大型Neocloud為主要客戶的供應商，包括鴻海、技嘉（2376）、緯穎。

台積電掌握GPU、ASIC雙商機 4檔材料股受關注

此外，輝達隱憂消除，將有助於延續GPU等各平台放量持續推進，法人認為，將看見輝達生態系及各等大型 CSP 加速開發自研ASIC百花齊放之態勢，台積電（2330）均能掌握兩大成長商機。

法人指出，隨著先進製程及CoWoS先進封裝需求持續增加，正面效益將延伸至台灣晶圓代工、封測產業，半導體設備及材料供應鏈也將受惠於台積電產能擴張。

其中，材料族群看好先進製程及先進封裝營收占比較高、具備獨占或寡占優勢，以及有機會透過製程技術迭代有機會彎道超車打進供應鏈的台廠，包括中砂（1560）、新應材（4749）、達興材（5234）、碩正（7669）。

黃仁勳回歸不代表危機解除 能源供應鏈仍具商機

國泰期貨提醒，黃仁勳回歸是降低風險，而非消除風險。出口管制、公司治理調查並未因為回任而解除，另外，監管及金融環境造成的融資成本過高問題也依然存在。

隨著市場信心初步恢復，未來AI產業的觀察重點將轉向政策及金融環境的變化。

法人認為，現階段最可能的情境，是資料中心必須自行負擔電力成本，並進一步改善能源使用效率，因此高力（8996）、華城（1519）、倉和（6538）、台達電（2308）等相關供應鏈，仍是主要潛在受惠者。

整體而言，黃仁勳重新執掌輝達，有助於穩定AI產業的發展預期，但不代表投資焦點將全面轉回GPU。從ASIC、先進製程及先進封裝，到資料中心能源效率，仍是法人看好的產業發展方向。