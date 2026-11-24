AI教父黃仁勳閃電回歸輝達任執行長、董事，國泰金總經理李長庚說，先前黃仁勳去職時，他和部分供應鏈廠商請教時，業者相當擔憂，輝達經營團隊變動，原本與台灣建立的合作模式也會受影響，隨著黃仁勳確定回任，供應鏈的擔憂應可暫時解除，「大家普遍都覺得終於鬆了一口氣。」不過他也提醒，由於美中在晶片管制上趨於嚴格，後續實際影響仍有待觀察。

黃仁勳昨（23日）晚閃電回歸，不只激勵美股大漲，台股更是出現V型反彈，市場一片歡欣鼓舞，李長庚今天出席國泰金舉行第31屆聯合國氣候峰會（COP31）會後記者會時，被媒體問到，關於黃仁勳閃電回歸，他指出，目前事件仍在發展中，黃仁勳回任後，是否還能像過去一樣維持「一個人說了算」的模式，尚待觀察，但最起碼原有的合作架構與方式得以維持。

李長庚透露，昨天他和供應鏈廠商交流、傳訊息時，「大家普遍都覺得終於鬆了一口氣。」他也提醒，由於美中在晶片管制上趨於嚴格，市場仍在持續觀察後續的實際影響。整體來看，台灣非常樂見黃仁勳回任，除了美國之外，台灣可能是這波AI發展中受惠最多的國家，也期待AI的發展動能能持續下去，讓台灣的供應鏈廠商繼續賺大錢。

由於AI產業蓬勃發展，出現資金排擠效應，使得市場資金緊俏，對此，李長庚指出，最近金融體系的資金確實比過去緊俏，不只是台灣，全球包括美國也都是如此，因此從主管機關到政府部門都非常重視如何維持銀行的貸放量能。黃仁勳回任後，若AI產業能照常像過去一樣蓬勃發展，金融體系、金管會與央行在政策上也會尋求更完善的結構來因應，特別是在大廠積極借款的同時，必須確保中小企業的融資不受排擠。

李長庚進一步說，銀行界都已經意識到這個問題，許多同業也都在討論，相信透過大家集思廣益，將金融資源做有效率的分配，不僅大型科技廠商能取得擴產所需的放款，中小企業的放款同樣不會受到影響。

李長庚也笑稱，資金緊俏對銀行來說反而是件好事，過去二、三十年來都是銀行要去拜託客戶借錢，現在終於變成客戶來拜託銀行借錢，這是資本市場變動過程中相當有趣的現象。至於台股今天出現V型反彈，金融股卻出現回檔，李長庚則幽默笑說，他並非股市分析師，婉拒評論股市表現。