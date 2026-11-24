台灣綠能業者近年屢爆危機，光電、風電更接連爆出弊案，身為國內永續金融的領先投資者國泰金總經理李長庚說，台灣是島國，能源自足是國安問題，國泰金因早已投資風電、光電有先行者優勢，未來會「聰明投資」。國泰世華銀副總溫珍瀚坦言，近年新授信的確減少，將投資轉往周邊如工作母船，或是海外如日、菲、澳等風電融資。

第31屆聯合國氣候峰會（COP31）在土耳其安塔利亞正式落幕，國泰金今（2026）年由李長庚、國泰金資深顧問程淑芬與溫珍瀚親赴現場，參與國際氣候對話，並於今（24）日分享第一手觀察。

由於近年綠能已成金融業未爆彈，李長庚對此坦言，台灣高度仰賴能源進口，台灣得思考如何減少依賴進口能源，看好台灣是全球最好的風場之一，國泰金早年在太陽能、風電投資領先，他透露，當年銀行獲利百億元，投資太陽能、風電一個專案約是2億元，國泰世華銀行負擔得起，因此慢慢累積經驗、數據及人才。

李長庚說，永續能源是必然要投資，只是未來投資會愈來愈聰明，目前國泰投資的案場進度跟原先預期進度是符合，國泰金透過過去經驗希望能達成能源自主，太陽能過去也有些案子當初設計和國泰初衷愈走愈遠，國壽因此退出，將來只要有好案子，國泰一定會接，但發現不對就會撤出。

溫珍瀚補充說，國泰世華銀行是國內第一家承作離岸風電融資，投資上緯、允能也是經歷疫情、滑樁等衝擊，最後起死回生，對銀行來說，投資金額除來自股東外，就是存戶和債券持有人，一旦發生風險就會無法保障相關人權益，因此投資一定有限額，近年減少融資不僅分散產業風險，也分散區域風險，不是只投資台灣，還有投資印尼地熱、日菲澳離岸風電等地。

國泰世華銀投資的允能主要開發營運雲林離岸風場，共有80座風機、年發電量約2,400GWh，可供逾60萬戶家庭一年用電，去年3月正式啟用，下半年商轉。國泰金設定低碳投資2035年時，要達3,650億元，截至去年底已達3,278億元，達成率逾89%。

國泰金這次參與的COP31，主辦國土耳其提出「氣候落實橋梁」（Climate Implementation Bridge, CIB），透過政府、金融機構及產業合作，將各國國家自定貢獻（NDCs）中的優先轉型計畫，轉化為具備投融資條件的具體專案，進一步引導民間資本參與。

國泰金指出，全球氣候金融正從資金募集走向實際投資，如何透過制度設計與金融工具，將氣候承諾轉化為具備「可投資（Investable）」與「可融資（Bankable）」條件的實質專案，已成為國際金融市場關注焦點，並歸納出「氣候金融邁向機制化」、「混合金融驅動亞洲能源轉型」及「氣候調適與投資韌性重要性提升」三大關鍵，國泰世華銀也參與GIP（綠色投資夥伴關係，Green Investments Partnership）規劃10年、投入7000萬美元，投入南亞、東南亞電動車、儲能等事業。