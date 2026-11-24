AI巨擘輝達共同創辦人黃仁勳閃電回鍋，面對輝達半個月內數變，兆豐金總經理張傳章今(24日)天說，短期有助穩定市場信心與訂單能見度，長期來看，科技業得更重視供應鏈多元化及海外產能布局，以因應美中科技競爭影響。

這週是金控超級法說會週，繼昨天永豐金法說會後，今天由公股龍頭兆豐金接棒，由於昨晚輝達宣布黃仁勳回鍋，接掌執行長和董事職務，激勵台美股市紅通通，台股今天更是V型反彈大漲超過3300點，法人也關心黃仁勳回鍋對市場後續影響。

張傳章指出，短期來看，有助穩定市場對輝達經營方向及AI供應鏈訂單的信心，帶動科技股股價、投資人風險偏好回升，也有助於證券、財管及資產管理等業務，但他也提醒，後續出貨管制政策將面臨較高變數。

張傳章進一步提到，長期來看，AI產業將會更重視公司治理、現金流量及差異化能力，隨著美中科技競爭加上國安審查常態化，科技業得更重視供應鏈的多元化及海外產能布局，金融業也得提升跨境法遵與風險管理的能力。

股利配發７成 美元震盪偏貶

至於升息與否，兆豐金指出，由於美國核心個人消費支出物價指數(PCE)與油價持續偏高，Fed（美聯準會）12月仍會再升息，台灣持續棟漲，短期內應會維持現狀，若輸入性通膨持續升溫，不排除可能升息。至於匯率部分，考量美台利差擴大、外資持續匯出，壽險業對美元現貨需求增加，預期第4季與後續匯率呈現震盪偏貶的機率相對較高。

兆豐金今年前3季賺328.48億元、年增16%，每股賺2.21元；截至10月底，累計獲利343.31億元、年增13%，每股賺2.31元，面對明年股利分配，張傳章說，考量現金流量及未分配盈餘，兆豐金近3年的股利配發率大約7成，將會兼顧股東權益和公司發展下，維持穩定配息政策。