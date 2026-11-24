AI教父黃仁勳回鍋任輝達執行長和董事，台股今（24日）天V型反彈，金管會先前祭出三波限空令，隨著股市回穩，市場關注救市措施是否退場？金管會表示，將觀察相關數據變化，持續觀察資本市場變化，適時調整或恢復。金管會也統計，台股先前重挫，今年前10月已爆出34.8億元違約交割，證期局副局長黃仲豪坦言，有點增加，但占比仍不高。

台股今天受到黃仁勳回鍋，AI產業鏈穩當激勵，飆漲超過3300點，重回4萬點大關，面對台股V型反彈，市場關注是否金管會先前祭出限空令措施是否要退場，黃仲豪說，先前依資本市場數字和市況判斷，現在會觀察市場變化，再適時調整或恢復；金管會不會也不適合對行情作評論，尊重市場機制，並重申投資人注重公司基本面，關注相關的各種風險，審慎投資並注意風險管理。

違約交割去年3倍 金管會：2因素所致

先前黃仁勳卸任輝達執行長，台股重挫多日，不少少年股神傳出畢業，還爆出違約交割，金管會統計，今年前10月違約交割34.8億元，是去年一整年11億元的3倍，黃仲豪說，目前維約占比風險仍低，還是可控，違約交割比重有一點增加，主要是因市場成交值向上大幅攀升，以及外在不確定因素多，使得價格波動幅度大。

黃仲豪提醒投資人，應重視自身信用風險，券商也要徵信及管理額度，落實交割風險管理及留意投資人有無違約風險。目前台股施行T+2交割制度，投資人要在成交日後2個營業日上午前完成交易，否則就成違約交割，違約交割新制將在明年4月1日上路，首次違約需預收足額款券10個交易日，再次違約則延長至30個交易日，且違約追蹤列管期間從1年拉長至5年。

至於業者建議，調整現行處置股票制度、下跌或高波動時，放寬或彈性取消預收款券，黃仲豪說，預收款券是在市場波動時預收款券、減少違約，撮合時間已縮短為2分鐘，處置時間也縮短為5天，希望能在交易風險與不影響交易秩序間取得平衡，證交所本周五將再開會討論。