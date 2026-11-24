黃仁勳閃電回鍋輝達（NVIDIA），全球科技股上演慶祝行情，宏碁董事長陳俊聖今（24日）揭開這場人事風暴牽動的另一層危機：外界原本擔心黃仁勳一走，支撐AI產業的循環投資恐怕斷鏈，甚至牽動金融業槓桿及新興AI雲端業者的融資。如今黃仁勳重掌輝達，陳俊聖認為這套投資循環有望延續。

宏碁集團24日下午舉行旗下子公司聯合法說會，陳俊聖會後接受媒體聯訪，談起黃仁勳短短11天從閃辭到復職，直呼「非常戲劇化」。在他眼中，輝達是AI產業最重要的公司，「可能沒有之一。」

黃仁勳一走最怕斷鏈 陳俊聖點名金融槓桿

陳俊聖指出，黃仁勳帶給AI產業的信心至關重要，因為整套投資循環牽涉金融槓桿，以及對Neocloud（新興AI雲端算力業者）的融資。如今黃仁勳確定回歸，市場原先擔憂的循環投資斷鏈危機可望緩和。

近年輝達等科技大廠透過投資扶植新興雲端業者，後者再藉由融資購買GPU、建置資料中心，出租AI算力賺取營收。一旦金融機構縮減融資、投資人不再挹注資金，雲端業者擴建資料中心及採購AI設備的計畫就可能生變，從晶圓代工、先進封裝到AI伺服器組裝，台灣供應鏈都可能受到波及。

台股緊綁輝達 陳俊聖看好AI需求

黃仁勳23日重掌輝達，當天輝達股價狂飆31.48％，台股24日更暴漲3,310.46點、收40,122.35點，創史上最大單日漲點。陳俊聖分析，輝達身為全球市值最大的企業，台股一定會與輝達形成「強連結」。

至於市場憂心的AI泡沫問題，陳俊聖對實際應用仍充滿信心，直言「需求一定會上去」，不過隨著AI應用持續發展，供給端還得努力跟上。

美國晶片監管恐趨嚴 宏碁要求查清流向才出貨

面對美國未來可能進一步加強AI晶片監管，陳俊聖坦言「要非常小心。」他已多次要求宏碁核心電腦事業及旗下新事業落實KYC（認識你的客戶），從直接客戶、客戶的下游買家到產品最終使用者，全部掌握才能出貨，降低集團未來的營運風險。

黃仁勳重新掌舵輝達，身兼電腦公會理事長的陳俊聖也公開向他招手，除了歡迎黃仁勳重返AI產業，更歡迎他2027年再度來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX）。