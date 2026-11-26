去年慘虧逾百億元的台泥，今年前三季轉虧為盈、獲利51億元，但董事長張安平昨（25）日在法說會上對明年兩岸水泥市場仍不樂觀，其中中國水泥市場未來幾年恐再萎縮2成，台灣則面臨低價進口水泥搶市的壓力。不過，隨著海外水泥事業逐步展現成效，布局多年的能源事業也迎來營運轉折，台泥的獲利結構已悄悄改變。

台泥昨日舉行法說會，今年前三季合併營收達1,125億元，年增2.9％，營業利益96億元、年增11.9％，歸屬母公司稅後淨利51億元，每股盈餘（EPS）0.63元，主要受惠於葡萄牙、土耳其水泥量價齊揚，以及和平電力營運績效改善。

值得注意的是，過去台泥營運高度仰賴兩岸水泥市場，如今兩岸水泥事業合計占集團36％營收，卻僅貢獻17％毛利，反觀土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor水泥事業以44％的營收，撐起集團59％毛利。台泥總經理程耀輝強調，全球化並非為了擴大規模，而是讓企業在不同景氣循環中，仍能維持獲利能力。

進口水泥搶占3成市場 張安平籲政府別只看AI

展望2027年，張安平認為，台灣在AI產業需求帶動下，整體經濟表現應不至於太差，但其他產業並未同步受惠，水泥業就是其中之一。

張安平指出，今年台灣整體水泥需求下滑約12％，即使明年有公共工程挹注，恐怕仍難以彌補民間建築需求下滑的缺口，加上全球煤價上漲約30％，國內水泥業者卻因低價進口水泥競爭，難以將增加的成本反映在售價上。

根據台泥統計，台灣進口熟料及水泥占比從2016年的14％，一路攀升至2025年的29％，約400萬噸水泥需求被進口產品占據，國內水泥業者產能利用率則不到6成。

程耀輝指出，台灣進口熟料及水泥主要來自越南及印尼，其中越南在台灣去年課徵反傾銷稅後調降出口稅，對台報價再降約20％；印尼今年輸台熟料量則大增約50％，出口價格僅約其國內價格的一半，讓國內水泥業者面臨更大的經營壓力。

「你做再多的AI，還是需要基本的建材。」張安平直言，政府不能只關注高科技產業，而忽視傳統基礎產業的發展，台泥也呼籲政府展開新的反傾銷調查，並加速推動台版碳邊境調整機制（CBAM），避免國內業者投入大筆資金減碳，卻面臨低價、高碳排進口產品競爭。

中國水泥市場恐再縮兩成 台泥證實已停窯減產

相較於台灣市場，中國水泥產業面臨的問題更為嚴峻，隨著房地產市場走下坡，水泥需求持續萎縮。根據台泥統計，2025年中國水泥總產能約35億噸，閒置產能至少18億噸，產能利用率不到5成。

昔日支撐台泥獲利的中國水泥事業，今年前三季雖仍占集團18％營收，毛利貢獻卻僅剩1％。張安平指出，今年前三季中國水泥價格累計下跌約10％，預估2030年前，中國人均水泥消費量將降至1,000公斤以下，整體市場仍有約2成收縮空間。

不過，中國政府已開始加強產能管控，要求水泥廠嚴格依核定產能生產，廣東省率先執行後，第四季當地水泥價格已回升約每噸人民幣10元。張安平預估，若各省嚴格落實產能管控，明年市場可用產能有機會減少6億至10億噸，雖然短期內仍難以解決產能過剩問題，但有助於改善市場秩序。

面對中國水泥市場持續萎縮，台泥也已著手調整產能。張安平會後受訪時證實，「市場降這麼兇，我不可能維持這個產能了，我事實上在減產能。」目前台泥在中國多個省分進行內部產能置換，將老舊、效率較差的水泥窯停掉，並將產能額度移轉至完成技術改造、具競爭力的水泥窯。

兩岸水泥需求續吹逆風，台泥明年靠海外水泥、電力能源撐起獲利。（AI生成）

能源事業毛利超越兩岸水泥 電池第四季可望轉盈

兩岸水泥市場逆風未歇，台泥明年的獲利動能除了海外水泥事業，另一個值得關注的就是能源事業。今年前三季，台泥電力及能源事業以20％的營收，貢獻集團25％毛利，已超越兩岸水泥事業合計的17％毛利貢獻。

其中，去年因三元能源高雄廠火災而遭受重創的電池事業，目前台南廠已全面生產，不足的產能則透過馬來西亞委外代工因應。張安平透露，現階段每月電池出貨量約1,000萬至1,100萬顆，其中超過一半應用於AI伺服器相關產品，終端應用涵蓋亞馬遜AWS、微軟及Google等科技大廠。

張安平預期，即使仍須負擔三元能源高雄廠清理等相關費用，電池事業第四季就能開始獲利，明年可望不再拖累集團獲利。

至於海外儲能及充電事業，旗下NHOA Energy今年前三季營收成長42％，力拚今年全年EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）轉正；歐洲電動車充電事業Atlante前三季營收則大增152％，目標明年底達成EBITDA轉正。

從過去高度仰賴兩岸水泥市場，到如今海外水泥及電力能源事業合計貢獻集團約84％毛利，台泥的獲利版圖已經改寫。展望2027年，能否在兩岸本業持續承壓之際，維持海外水泥事業的獲利成長，並讓新能源投資逐步轉化為實質收益，將是台泥能否延續獲利復甦的重要關鍵。