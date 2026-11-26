從土耳其、葡萄牙一路拓展至烏克蘭，台泥董事長張安平的海外布局還未停下腳步。張安平昨（25）日首度透露，台泥歐洲水泥事業赴英國倫敦上市的機率較高，此外，台泥已在海外4至5個地點提前布局，目前正評估其中1至2個具長期發展潛力的市場，未來半年內可望有新進展；至於外界好奇，為何俄烏戰爭尚未結束，台泥就決定出手收購烏克蘭水泥廠，張安平也揭露背後的投資盤算。

歐洲水泥事業6年營收增至2.5倍 赴倫敦上市機率高

早在2018年，當中國水泥市場仍處於景氣榮景之際，張安平就將目光轉向海外，趁土耳其里拉危機之際進入當地水泥市場，隔年再布局葡萄牙，如今隨著中國水泥市場走下坡，當年提前布局的海外事業，也成為支撐台泥獲利的重要關鍵。

根據台泥統計，以調節匯率影響後的歐元口徑計算，2019年至2025年間，台泥歐洲水泥事業營收增至原先的2.5倍，年複合成長率約17％，去年營收已達18億歐元，調整後EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）則增至原先的4.1倍，年複合成長率約27％，去年達4.8億歐元，利潤率約27％。

今年前三季，土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor水泥事業更以44％的營收，貢獻台泥集團59％毛利。台泥總經理程耀輝強調，全球化並非為了擴大企業規模，而是讓集團在不同的產業景氣循環中，仍能維持獲利能力。

如今，台泥正推動整合土耳其OYAK、葡萄牙Cimpor等事業的Cimpor International海外上市，掛牌地點鎖定倫敦證券交易所及泛歐交易所（Euronext），張安平昨日會後受訪時首度鬆口，赴倫敦上市的機率較高。

張安平坦言，歐洲資本市場對水泥產業的估值遠高於亞洲，但推動海外上市，不只是為了替資產尋找更高估值，更希望藉此引進全球長期投資人，讓國際事業接受更透明的市場檢驗，建立獨立的資本紀律，並透過更有效率的資本結構支撐未來擴張。台泥也強調，上市後仍將維持對該公司的控制權，相關營運成果也將持續納入合併財報。

台泥擬收購烏克蘭第二大水泥業者IFCEM，進一步將海外水泥事業版圖拓展至東歐市場。（圖／翻攝台泥官網）

戰爭未結束就出手 張安平看中烏克蘭三大優勢

除了歐洲水泥事業上市，台泥今年9月董事會也授權以不超過7.5億歐元的企業價值，推進烏克蘭水泥企業IFCEM收購案，由於俄烏戰爭尚未結束，外界不免好奇，台泥為何選擇此時出手。

張安平透露，過去台泥在歐洲的發展以西歐為主，對中東歐市場相對陌生，因此早在4年前就在羅馬尼亞設立據點，雖然當地銷售量不大，卻能藉此逐步了解區域市場，經過多年觀察，台泥認為東歐具有足夠的發展潛力，才進一步尋找合適的投資標的。

張安平也曾親自前往烏克蘭考察，他對IFCEM的生產設備、能源效率及自動化程度相當滿意，直言完成交割後，這座工廠可望名列台泥全球水泥廠前10％。

攤開IFCEM的營運條件，除了擁有現代化生產設備，台泥此次投資還看中三大優勢，包括當地市場需求、礦源條件及建材產品的發展潛力。

首先，IFCEM是烏克蘭第二大水泥廠，年產能達520萬噸，但目前烏克蘭國內水泥產量僅能支撐人均約130公斤的消費量，張安平認為，光是基本需求就有成長空間，更遑論未來可能出現的戰後重建商機。

其次，IFCEM除了擁有充足的石灰石及石膏礦，還擁有相對少見的白堊石礦源，可作為生產白水泥的原料。張安平指出，白水泥製造成本與一般水泥相近，但售價每噸約200至250歐元，約為一般水泥的2倍，具有較高的附加價值，雖然IFCEM目前尚未設置白水泥產線，卻具備發展相關產品的條件。

此外，IFCEM旗下還擁有預鑄板材、石膏板及乾拌砂漿等生產線，台泥可藉此取得部分建材製造技術，並將自身的低碳製程及能源管理技術導入當地，進一步拓展東歐市場。

張安平個人評估，俄烏戰爭有機會在未來一年內結束，但程耀輝強調，台泥此次收購看中的是IFCEM現有的營運價值、區域市場地位及現金流，並非單純押注戰爭結束時間。

目前收購案已通過波蘭政府審查，若其餘主管機關順利核准，台泥希望明年第一季完成交割。至於收購資金，台泥將透過帳上現金及尚未動用的銀行授信額度等方式籌措，現階段沒有為此發行海外存託憑證（GDR）及海外可轉換公司債（ECB）的計畫。

歐洲水泥事業6年營收增至2.5倍，赴倫敦上市機率高。（圖／AI生成）

碳價將改寫水泥競爭力 半年內可能再有新投資

張安平之所以看好歐洲水泥市場，另一個重要原因就是碳價。他指出，目前歐盟碳排放交易體系（EU ETS）碳價約每噸89歐元，個人預估，隨著免費碳權逐步退場，2034年碳價可能上升至每噸150歐元左右。

以每噸水泥排放800公斤二氧化碳的情境推算，若屆時排放全數須承擔碳成本，每噸水泥的碳成本就可能高達120歐元，甚至超過部分市場目前的水泥售價。張安平認為，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）逐步實施，提前投入低碳製程的水泥業者，將有機會取得成本及市場競爭優勢。

台泥在葡萄牙的水泥廠已持續進行低碳製程改造，今年12月更將在當地投產歐洲事業第一座商業化煅燒黏土水泥廠，張安平認為，以目前歐洲市場的碳價來看，相關產品應已有合理的利潤空間。

不過，烏克蘭並非台泥海外擴張的終點。張安平透露，除了外界已知的投資布局，台泥還在海外4至5個地方提前埋下種子，目前正評估其中1至2個具長期發展潛力的市場，未來半年內可能有新進展，至於投資方向，他也證實仍與水泥相關。

「我不認為水泥公司只是水泥公司，而應以建材切入市場。」張安平強調，未來不只烏克蘭，包括台灣及其他地區，台泥都將從建材角度切入。從大宗水泥走向高附加價值建材，正是他希望透過全球化布局，改變台泥獲利模式的下一步。