「企業必須有長遠理想，但不能只有理想，更不能永遠要求股東等待未來。」明年1月即將接掌台泥滿10年的董事長張安平，昨（25）日在法說會上罕見談及轉型過程中的風險與管理問題。回顧近10年，這位辜家女婿帶領台泥從深耕兩岸走向全球，集團資產規模翻倍，年營收一度突破1,500億元，卻在去年慘虧116億元，如何將多年累積的資產轉化為獲利及股東報酬，已成為張安平下一階段的經營考題。

台泥昨日舉行法說會，公布今年前三季獲利51億元，走出去年虧損陰霾。不過，相較於過往法說會多著墨於低碳轉型、全球化及新能源布局，張安平此次將經營重點放在資本紀律及股東報酬，更坦言過去有些風險未能充分掌握，管理與執行也有深刻檢討之處。

「資產的規模，不等於企業的價值。」張安平強調，台泥接下來最重要的工作，就是從資產累積走向價值實現。這番話，也為他即將屆滿10年的台泥董事長生涯，揭開下一階段的經營方向。

身兼兩大水泥世家背景 辜家女婿臨危接班

2017年1月23日，時任台泥董事長辜成允意外辭世，震驚台灣企業界，台泥集團當天緊急召開董事會，由辜成允的妹婿張安平接掌兵符。當年臨危受命的張安平，一接就是近10年，更大幅改變了這家老牌水泥廠的經營版圖。

出身水泥世家的張安平，是嘉新水泥創辦人張敏鈺之子，擁有美國普林斯頓大學經濟學學士、紐約大學國際金融與管理碩士學位，1978年與前台泥董事長辜振甫的小女兒辜懷如結婚，成為串起台泥、嘉泥兩大水泥世家的關鍵人物，過去曾擔任嘉泥董事長、台泥副董事長及雲朗觀光集團執行長。

事實上，張安平並非第一次在辜家面臨經營難題時挺身而出。2001年，辜振甫長子辜啟允病逝，打亂原先的接班布局，張安平後來在岳父請託下協助辜成允經營台泥；2017年辜成允驟逝，張安平再次站上第一線，當時已有40多年水泥業經驗的他，就此成為台泥轉型的掌舵者。

台泥的綠色轉型，其實早在辜成允時期就已展開，包括廢棄物處理、垃圾焚燒發電及二氧化碳捕捉等布局，2016年年報更揭示，台泥未來將從水泥生產製造商，逐步轉型為環保服務公司，張安平接班後，除了延續循環經濟及低碳發展路線，更將轉型範圍擴大至海外水泥、電池、儲能及電動車充電等領域。

其中，張安平任內最重要的兩項經營決策，一是降低台泥對兩岸水泥市場的依賴，將事業版圖拓展至歐洲及非洲；二是跨足新能源產業，將台泥從能源使用者，轉變為能源生產、管理及儲存的業者。

如今看來，當年提前布局海外的決策，確實為台泥降低了單一市場的經營風險，但相較於已逐步展現獲利成果的海外水泥事業，新能源事業仍有不少投資尚待回收，兩條轉型路線也呈現不同的發展成果。

近10年資產增加3,218億 獲利卻未同步成長

攤開張安平接班前後的財務數據，2016年台泥合併營收895.64億元，歸屬母公司稅後淨利63.58億元，每股盈餘（EPS）1.72元，當時集團總資產約2,670億元、總負債約1,196億元。

張安平接班初期，搭上中國水泥產業景氣復甦，2017年台泥稅後淨利增至75.94億元，2018年一舉突破200億元，達211.81億元，2019年進一步攀升至242.11億元，2020年達250.99億元，創下張安平任內獲利高峰。

不過，好景不常，隨著中國房地產市場走下坡，原燃料成本上漲，台泥2021年稅後淨利降至202.56億元，2022年更驟降至54.05億元，僅剩2020年獲利高峰的2成多，2023年雖回升至79.98億元，但已難以重現昔日獲利榮景。

2024年，台泥擴大對土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor水泥事業持股，並將兩家公司納入合併財報，年營收一舉攀升至1,546.07億元，稅後淨利卻僅112.59億元，不到2020年獲利高峰的一半。隔年更因三元能源火災等因素，出現116.18億元虧損，每股虧損1.6元。

相較於獲利大幅波動，台泥集團資產規模卻持續擴張，截至2025年底，總資產已達5,888億元，較張安平接班前增加約3,218億元，增幅超過120％；同期總負債也從1,196億元增加至2,961億元，增幅近148％，負債比率則從44.8％上升至50.3％。

企業規模大幅擴張，資本報酬率卻不如過往。根據台泥年報，2020年集團權益報酬率（ROE）達13.1％，2022年降至1.79％，2023年雖回升至4.07％，仍與昔日獲利高峰有一段差距。

事實上，台泥也在最新年報中直言，新能源事業包括儲能、充電及電池等，仍處於投資與擴張階段，整體營運呈現「規模成長快於獲利成長」的過渡性特徵，未來將採取階段性且審慎的擴張策略，聚焦具中長期獲利潛力的專案，並強化投資效益管理。

張安平掌台泥近10年成績單。（圖／AI生成）

三元大火重創獲利 張安平重新強調資本紀律

2025年7月14日，台泥旗下三元能源高雄廠發生火災，成為張安平接班以來最嚴峻的經營考驗。根據財報，台泥光是去年第三季就認列162.42億元災害損失，其中不動產、廠房及設備損失高達154.55億元，多年投入的電池事業，也因這場大火被迫重新調整生產布局。

翻閱台泥最新年報，張安平已在致股東報告書中表示，身為公司的負責人，他對此承擔全部責任，董事會也曾針對火災造成巨額損失，討論經理人減薪措施，張安平更在去年12月董事會上表明婉拒相關獎金。

時隔一年多，台泥電池事業雖已逐步恢復生產，張安平昨日受訪時卻多次強調，三元能源高雄廠目前沒有擴建計畫，與此同時，台泥今年也加快資產配置調整，陸續處分海螺水泥、飛宏等非核心轉投資持股，取得約103億元資金。

其中，相關處分利益約59億元已轉入保留盈餘，增加今年可分配盈餘，但並未計入當期稅後淨利。截至今年9月底，台泥帳上現金及定期存款達1,525億元，淨負債對股東權益比率也從去年同期的58％降至48％。

台泥總經理程耀輝表示，未來將聚焦提升納入合併報表的子公司價值，並持續擇機調節未納入合併報表的轉投資。從台泥近期的資產配置變化，以及新能源事業趨於審慎的投資態度，也可看出集團經營重點正從擴大規模，逐步轉向提升投資效益。

「我們不會以長遠理想作為資本效率不足的藉口，也不會為了短期獲利犧牲長期競爭力。」張安平強調，每一筆投資都必須經得起財務回報、風險與時間的考驗，台泥的轉型也必須明確轉化為可預見的自由現金流與獲利改善。

從2017年臨危接班，到如今將台泥打造成橫跨亞洲、歐洲及非洲的國際化集團，張安平確實改變了這家80年老企業的樣貌。不過，就在他即將接班滿10年之際，辜家另一位重量級人物辜仲諒今年大舉入股台泥，並表明有意參與董事會。隨著明年董事改選登場，張安平過去近10年的轉型成績，以及台泥下一階段的經營方向，也將面臨股東的檢驗。