明年1月，辜家女婿張安平接掌台泥將滿10年，接班議題也再度浮上檯面。中信金大股東辜仲諒自去年底大舉買進台泥股票，不到半年就砸下165億元，申報持股增至8.65％，並表明有意參與董事會。據本報今年4月調查，辜仲諒入股背後，與堂弟辜公怡尋求支持有關，如今嘉泥也持續加碼台泥，隨著明年董事改選逼近，各方股權實力及委託書徵求資格，將成為牽動台泥接班布局的關鍵。

台泥昨（25）日舉行法說會，即將接班滿10年的董事長張安平，除了說明集團未來的投資方向，也罕見談及過去轉型過程中的風險與管理問題，更直言，「企業必須有長遠理想，但不能只有理想，更不能永遠要求股東等待未來。」

然而，除了如何將過去累積的資產轉化為獲利及股東報酬，張安平接下來還有一場重要考驗，台泥現任15席董事任期將於明年5月20日屆滿，這也將是辜仲諒大舉入股後，台泥迎來的首次全面董事改選。

辜公怡曾被視為接班人 6年前卸下台泥副董

成立至今已滿80年的台泥，是台灣第一家股票上市公司，也是鹿港辜家發展企業版圖的重要根基。2003年辜家兩脈分治，辜振甫一脈以台泥、中橡等傳統產業為主，辜濂松一脈則以中國信託為核心，發展金融事業，形成和信、中信兩大企業體系，直到今年辜仲諒大舉入股台泥，再度引發外界對辜家傳承布局的關注。

攤開辜家的接班歷史，2001年，辜振甫長子辜啟允病逝，打亂原先的接班安排，2003年由次子辜成允接任台泥董事長，2016年，辜啟允之子辜公怡從外資投行轉入台泥集團歷練，辜成允也積極栽培這位姪兒，未料隔年辜成允意外辭世，台泥緊急召開董事會，由辜振甫的女婿張安平接掌兵符。

根據台泥2016年年報，張安平當時是以富品投資法人代表身分接任董事長，而富品投資的3名股東，正是辜成允及其子女辜公愷、辜萱慧，至於原本由辜成允擔任法人代表的恆強投資，則在他辭世當天改派辜公怡擔任代表人。

當時被外界視為台泥下一代接班人選的辜公怡，2018年進一步出任台泥副董事長，但到了2020年，辜公怡卻以公務繁忙為由卸下副董事長職務，將經營重心轉向中橡及信昌化。如今，辜公怡仍是台泥董事，同時擔任國際中橡董事長兼集團執行長，張安平則一路掌舵台泥至今。

據本報今年4月調查，由於張安平遲未明確表態交棒安排，辜公怡曾向堂哥辜仲諒尋求支持，不過，張安平也透過親友與辜仲諒接觸、尋求支持，讓辜仲諒成為台泥接班布局中的關鍵人物。

對此，台泥當時向本報表示，歡迎願意長期支持公司的股東，但不評論個別揣測，並強調面對全球競爭環境，專業治理才是核心，張安平始終以專業經理人身分帶領公司，不宜單純以家族經營思維解讀企業發展。

半年砸165億買股 辜仲諒無上限徵求委託書恐卡關

自去年12月29日起，辜仲諒開始在集中市場買進台泥股票，截至今年3月底，已投入約101.67億元，取得40萬6,167張股票，持股比例達5.26％，一舉躍居台泥最大單一股東。

但辜仲諒並未就此停手，4月再投入21.52億元，將持股提高至6.42％，5月又砸下21.15億元，持股增至7.53％，從5月15日至6月8日，更進一步投入20.78億元，累計持有台泥66萬8,053張股票，持股比例達8.65％。

進一步檢視辜仲諒4次大量取得股份申報書，累計投入資金約165.12億元，其中自有資金約117.42億元、貸款47.7億元，平均每股取得成本約24.72元。值得注意的是，辜仲諒從首次申報開始，就已在股權行使計畫中明確載明，擬自行參選或支持他人當選台泥董事，包括獨立董事，後續3次申報均未改變這項計畫。

究竟辜仲諒手中的持股有多大影響力？根據台泥最新年報，截至今年3月24日股東會停止過戶日，當時前十大普通股股東合計持股僅約15.6％，顯見台泥股權相當分散，辜仲諒6月申報持有的股數，更相當於當時第一大股東嘉泥持股數的2.7倍。

若以2024年台泥董事改選結果來看，當時共選出15席董事，包括10席一般董事及5席獨立董事，一般董事最低當選權數約42億權。由於董事選舉採累積投票制，若明年維持15席董事，以辜仲諒已申報的6.68億股推算，可運用的選舉權數約達100億權，以上屆改選結果為參考，光憑個人持股就具備爭取2席董事的實力。

不過，真正可能擴大辜仲諒影響力的，還有委託書徵求資格。根據《公開發行公司出席股東會使用委託書規則》，一般徵求人代理股數不得超過公司已發行股份總數的3％，但股東若連續持股達10％以上滿1年，或持股達8％以上滿1年且支持符合資格的獨立董事候選人，在符合相關法定條件下，即可委託信託事業或股務代理機構徵求委託書，不受上述3％限制。

然而，辜仲諒直到今年5月中旬至6月上旬，才將持股提高至8％以上，而持股期間須從股東會股票最後過戶日往前推算1年，並非以股東會召開當天為準。由於台泥現任董事任期將於明年5月20日屆滿，若依往年股東常會時程推算，辜仲諒單憑個人持股，恐來不及取得無上限徵求資格。

但依規定，對股東會議案有相同意見的股東，亦可合併計算符合持股期間等法定條件的股數，共同委託徵求，因此，其他長期持股股東的支持動向，將成為辜仲諒能否進一步擴大影響力的重要關鍵。

辜仲諒今年斥資上百億買進台泥股票，將牽動未來接班布局。（圖／AI生成）

嘉泥10月再加碼 辜家各方股權實力受矚目

就在辜仲諒大舉買股之際，與台泥有深厚淵源的嘉泥，今年也持續增加持股。

根據台泥最新年報，截至今年3月24日，嘉泥及旗下嘉新國際合計持有台泥約37.13萬張股票，但翻閱嘉泥第三季財報，截至9月底，兩家公司合計持股已增至39.5萬張，到了10月底，嘉泥本身持股又增加5,189張，若以嘉新國際9月底持股數計算，兩家公司合計持股約40萬張，占台泥已發行股份總數約5.18％。

嘉泥10月15日更公告，從今年5月21日至10月15日，已投入約2.9億元買進1.2萬張台泥股票，接下來擬再以不超過2.9億元資金，在公開市場買進台泥股票，顯示嘉泥仍有進一步增加持股的規劃。

值得注意的是，嘉泥不僅是台泥重要股東，在2024年董事改選中，更由張剛綸及王立心擔任法人代表，取得2席一般董事；至於出身嘉泥張家的張安平，則早已從2017年代表辜成允家族的富品投資接班，轉為代表嘉利實業出任台泥董事長。

根據台泥最新年報，張安平個人持有嘉利實業65.3％股權，嘉泥持有13.71％、龍泉投資持有13.45％、張安平妻子辜懷如持有5.51％，而龍泉投資又由張安平持股96.32％，如今張安平代表的法人，主要由他本人掌握。

另一方面，辜成允家族相關的恆強投資、富品投資及中信投資，依目前公開持股資料推算，合計持有台泥約3.7％股權，在董事改選中的影響力也不容忽視。

此外，中信金董事長顏文隆家族的銓緯投資，也名列今年公布的台泥前十大股東名單，持股約1.16億股，其代表人顏志光正是辜仲諒的表弟。若單純將銓緯投資與辜仲諒已揭露的持股股數加總，合計持股已超過1成，但雙方是否將共同行使股權，以及能否符合無上限徵求委託書的資格，仍有待觀察。

回顧2017年，辜成允意外辭世，張安平臨危受命接掌台泥，辜家接班布局也隨之改變，近10年後，張安平是否續任、辜公怡能否更進一步參與集團經營，以及辜仲諒最終將支持誰，隨著明年董事改選登場，可望逐漸明朗。

尤其台泥正處於海外水泥事業上市、烏克蘭併購及新能源事業力拚獲利的關鍵時刻，這場董事改選牽動的不只是家族傳承，更關乎台泥下一個10年的經營方向。