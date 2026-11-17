流感看診人數已連續8週下降，為什麼疾管署還不宣布脫離流行期？關鍵就在重症、死亡仍然很多。疾管署今（17）日表示，11月8日至14日類流感門急診就診已降至8萬9487人次，但11月10日至16日仍新增71例重症、37例死亡。疾管署發言人林明誠表示，目前重症及死亡仍在高檔，因此決定再觀察2週，最快11月底才可能正式宣布脫離流行期。

看診人數下降 但一週仍有71重症、37死

疾管署表示，這波流感疫情雖然持續往下降，但真正需要注意的是「嚴重個案還很多」。本季從10月1日至今，已累計716例流感重症、157例死亡。重症患者以65歲以上長者及有慢性病者居多，更有96.4%的重症患者沒有接種本季流感疫苗。目前社區流行的流感病毒則以H1N1為主，占94.7%。

近日又受到東北季風影響，氣溫變化較大，呼吸道疾病更容易傳播，因此疾管署認為現在還不到可以鬆懈的時候。

長者、慢性病患者要注意 出現7種症狀快就醫

疾管署提醒，65歲以上長者、幼兒及慢性病患者是流感併發重症的高風險族群，應儘速接種流感及新冠疫苗。

若感染後出現呼吸困難、呼吸急促、嘴唇或皮膚發紫、血痰、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，不要只在家休息，應儘速就醫。

平時也應勤洗手、做好咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽等類流感症狀時戴口罩並在家休息，避免把病毒傳給其他人。

疫苗還能打 流感、新冠一起打可拿1350健康幣

截至11月16日，流感疫苗已接種超過593.7萬人次，新冠疫苗則超過175.8萬人次，完成2種疫苗接種可累積1350健康幣。

因近期新冠疫苗接種踴躍，疾管署已再增購約16.9萬劑Novavax疫苗，最快本週五撥到各縣市；12月中旬至2027年1月還會再有20萬劑莫德納及5萬劑Novavax疫苗到貨。

疾管署建議，想接種的民眾可先查詢附近合約院所並電話確認是否有疫苗，避免到現場後才發現沒有庫存。