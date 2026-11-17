美國爆發近35年來最嚴重麻疹疫情，台灣也提高警戒。疾管署今（17）日宣布，即日起將美國全境「國際旅遊疫情建議等級」提升至第2級「警示（Alert）」。疾管署發言人林明誠表示，美國近3個月已累計2622例麻疹，並連續14週每週新增百例，顯示已有明顯社區傳播風險；其中孕婦及未滿1歲、尚未接種疫苗的嬰幼兒，建議避免前往流行地區。

美國今年5412例麻疹 96%未打疫苗或接種史不明

林明誠表示，美國自8月16日至11月8日，短短近3個月已累計2622例麻疹病例，且連續14週每週新增病例均達百例。截至11月12日，美國已有47州累計通報5412例確定病例、6例死亡，為去年全年2289例的2.4倍，約11%患者需要住院，96%病例則未接種疫苗或接種史不明。

目前疫情主要集中在賓州、南卡羅萊納州及猶他州等地。考量社區傳播風險持續，疾管署因此將美國全境旅遊疫情建議提升至第2級，提醒赴美民眾加強防護。

孕婦、未滿1歲嬰兒最好避免前往

疾管署提醒，1歲以下嬰兒尚未完成常規MMR疫苗接種，應盡量避免前往麻疹流行地區。若因必要因素須帶6個月以上、未滿1歲嬰兒前往，可在出發前2週至衛生所或提供預防接種的醫療院所諮詢，自費接種1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗。

1至6歲學齡前幼兒若尚未完成MMR疫苗接種，也應先完成接種，並至少間隔2週後再前往。家長平時則應確保孩子依時程於滿12個月及滿5歲至入學前各完成1劑MMR疫苗。

疾管署：目前評估不致影響台灣社區

林明誠表示，目前評估美國這波疫情不致對台灣造成明顯影響，主要原因是國內嬰幼兒疫苗接種率達97%，形成第一道防線；醫護人員及航空公司機組人員等第一線人員疫苗接種率也超過90%。

即使出現境外移入病例，現有疫苗防護仍有助降低進一步社區傳播風險。疾管署強調，預防仍是最重要的防線，尤其計畫帶幼兒前往美國的家庭，出發前應先確認MMR疫苗接種狀況。