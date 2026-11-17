明明很愛乾淨，私密處卻反覆感染，不一定是「洗得不夠」。台北中山醫院婦產科主治醫師方潔醫師表示，除了陰道菌叢失衡、免疫、睡眠及壓力等因素，部分女性也可能因小陰唇肥厚、過長或不對稱，長期受到擠壓摩擦，出現疼痛、刺激甚至反覆發炎；但她強調，小陰唇長短本身不是疾病，每個人的形狀、顏色也都不同，不能因網路上的整形照片就認為自己「不正常」。

騎車會痛、穿緊身褲卡卡 5種情況可留意

方潔醫師表示，臨床上常有女性從青春期起就因小陰唇較突出或肥厚，穿緊身褲、牛仔褲及運動服時容易被擠壓、摩擦，騎腳踏車、跑步或做瑜伽時，也可能出現拉扯、疼痛，甚至反覆刺激、發炎。

可自我留意的5種情況，包括運動或騎腳踏車時摩擦疼痛、穿緊身褲總覺得卡卡、私密處反覆感染發炎、排尿時尿流容易偏向一側，以及外陰皺褶較多、總覺得不易清潔。

方潔醫師引用研究指出，一份分析50名求診女性的研究發現，超過半數穿緊身褲會不舒服者，同時具有4種以上症狀；另有法國163名私密處手術患者研究顯示，64%術前穿褲子會不舒服，其中26%在運動時感到不適。

小陰唇2至10公分都常見 不是長就一定要手術

方潔醫師強調，小陰唇長度2至10公分都很常見，長度本身並不是疾病，也沒有一套「正常外觀」標準。只有當走路、運動、清潔等日常活動反覆受到影響，才有進一步評估的必要。

台灣一份分析131名私密處手術患者的研究顯示，91.5%是因症狀困擾才選擇手術。方潔醫師也指出，自我觀察符合上述訊號，不代表一定需要開刀，仍應先由婦產科醫師檢查，確認症狀是否真的與外陰部構造有關。

青春期少女的外陰部外觀仍可能隨成長改變，身體自主判斷能力也還在發展，因此不建議未成年者貿然接受手術，通常建議成年後再評估。

社群美照看多了 私密處也出現「容貌焦慮」

方潔醫師觀察，隨著社群媒體發達，網路上出現大量私密處整形前後照片，也有女性因此開始懷疑自己的外觀是否「不夠完美」。

方潔醫師強調，每個女性的外陰部構造、形狀及顏色都不同，網路照片只能代表其中一種外觀，不能拿來當成所有人的標準。最重要的仍是女性認識、接納自己的身體，在真正受到症狀困擾時再尋求專業協助。

別因怕感染一直洗 溫水清潔外陰部就夠 方潔醫師提醒，女性平時以溫水清洗外陰部即可，不需要過度使用清潔產品，也不建議進行陰道灌洗，以免反而破壞正常菌叢。若已出現反覆發炎、疼痛、異味，或運動、走路時持續摩擦不適，不應只是不斷換清潔用品、吃益生菌或自行忍耐，應向婦產科醫師完整描述症狀，找出真正原因。