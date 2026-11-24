不少長輩看電視時，習慣將音量調得很大聲，多數人往往將此視為聽力老化，但這背後暗藏著容易被忽略的健康警訊。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，聽力退化不只是耳朵的問題，它可能與日後認知功能下降，以及失智風險增加有關，提醒民眾留意長輩的身體狀況。

聽不清楚不只聽力退化？須留意5大警訊

黃軒表示，許多人以為耳朵聽不清楚是正常老化現象，但這也可能是大腦健康的警訊，因此家中長輩若出現以下5種情況，家人務必提高警覺。

電視音量越調越大

經常要求別人再說一次

在餐廳或人多的地方，聽不清楚對話

變得不愛聊天，也不想參加聚會

同時出現記憶力、理解力或日常功能下降

不過，黃軒強調，不能單憑這些情況就判定失智症即將發生。聽力退化本身並不一定等於失智，真正需要警覺的是，聽力損失可能與日後認知功能下降及失智風險增加有關，及早察覺才能把握評估與調整的時機。

聽損列失智風險因子！風險增加約7%

黃軒表示，根據2024年《JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery》刊登的研究顯示，與沒有聽力受損的人相比，有聽力受損者失智風險約高7%；而已有聽力受損卻未使用助聽器者，風險更約高20%。2024年《The Lancet》失智症防治委員會也指出，聽力損失是重要的可調整風險因子。

至於配戴助聽器是否能保護大腦，2023年《The Lancet》發表的ACHIEVE隨機試驗顯示，在認知退化高風險的長者次群組中，聽力介入讓三年認知下降幅度相對減少48%，但整體研究並未發現顯著差異。需要特別留意的是，這項結果並非代表失智風險降低48%。

聽力不好為何影響大腦？研究提出可能機制

針對聽力不佳為何可能影響認知與失智風險，研究提出多項可能的機制。首先是大腦負擔增加，當長輩聽不清楚時，大腦就必須投入更多注意力去辨識語音。

其次是社交活動減少，當長輩聽不清楚對話，就可能逐漸減少與親友互動、參與聚會的意願。最後則是感官刺激減少，長期聽力不足，也可能改變大腦處理訊息的方式，但這些皆為研究提出的可能機制，尚不能認定聽力受損必然會直接造成失智。

長輩聽力下滑怎麼辦？及早採取3大行動

黃軒表示，當長輩把電視開得很大聲，別急著責怪對方不聽勸或音量太大，不如先理解長輩可能正努力想聽清楚周遭聲音，這時子女可採取以下三大行動。

第一件事是帶父母檢查聽力，及早安排聽力評估；第二件是讓父母重新聽見家人的聲音，有需要時可評估使用助聽器、或接受聽覺復健，並改善日常溝通方式；最後一件則是留意父母的記憶與生活能力，如果出現迷路、反覆忘事、無法處理金錢或日常功能退化，應進一步就醫評估認知功能。