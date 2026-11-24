一名37歲男性外型、工作條件俱佳，卻遲遲不敢展開穩定的感情關係，原因竟是長年受嚴重早洩所苦，每當與伴侶親密接觸，往往在前戲階段、尚未正式進入便已射精，即使曾嘗試口服藥物及外用延時噴霧，效果仍不如預期。

顧家醫療總院長顧芳瑜指出，早洩可分為「先天性（原發性）」與「後天性（續發性）」兩大類型，兩者成因及治療方式有所不同，部分症狀嚴重的先天性早洩患者，即使規律用藥，性行為時間仍可能不到2分鐘，建議尋求專科醫師評估，找出適合自己的治療方案。

前戲就射精！37歲男因早洩陷入感情困境

顧芳瑜分享，近期收治一名37歲男性，雖然外型與工作條件俱佳，感情發展卻屢屢受挫。患者透露，過去每段感情即使相處契合，一旦進展到親密接觸，往往還在愛撫、前戲階段便已射精。長期下來，不僅影響雙方的親密關係，也讓他深感自卑，甚至不敢輕易展開下一段感情。

患者過去曾尋求醫療協助，嘗試口服藥物及外用延時噴霧，但頂多延長1至2分鐘，始終未能達到預期效果。經詳細評估後，確認屬於典型的先天性早洩。

早洩分2大類型 先天性、後天性成因大不同

顧芳瑜說明，臨床上早洩主要分為先天性（原發性）及後天性（續發性），兩者的發生時間、成因有所不同。

「後天性早洩」多半與攝護腺發炎、荷爾蒙波動或心理壓力等疾病因素有關，通常只要針對病因治療或搭配藥物就能改善；但「先天性早洩」則是初次性經驗起便持續存在，部分患者與陰莖通往龜頭路徑上的背神經叢過於敏感有關，一點刺激就容易觸發射精反射。

吃藥、噴劑效果有限？醫揭其他治療選擇

目前早洩的治療方式仍先以口服藥物或外用延時噴霧為主，不過，並非所有患者都能獲得理想效果。

若是屬於藥物治療效果不佳，或是無法忍受藥物副作用的患者，顧芳瑜表示，可與專科醫師進一步討論其他治療選項，包括陰莖背神經減敏手術。

上述男性患者經評估後接受手術，經過約1個月的傷口恢復期，據醫師描述，患者性行為時間明顯延長，也逐漸重拾自信。

背神經減敏手術原理曝 過度阻斷恐影響性快感

顧芳瑜解釋，陰莖背神經減敏手術主要透過在龜頭冠狀溝附近開一個類似割包皮大小的傷口，阻斷部分的感覺神經，以降低龜頭接收到的刺激訊號，同時完整保留勃起功能。

不過，顧芳瑜也提醒，每位患者的神經分布及敏感程度不同，若過度阻斷神經，可能造成感覺遲鈍，影響正常性快感，因此相當仰賴專科醫師的臨床經驗。

顧芳瑜提醒，有相關困擾的男性不必因難以啟齒而延誤就醫，建議主動至泌尿科諮詢，釐清病因、充分了解各種治療方式的效益與風險，再選擇適合自己的治療方案。