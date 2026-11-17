勞動部今（17）日宣布，2027年起，企業若同意育有12歲以下子女的全時勞工每天減少至少1小時工時、薪資照給，政府將依規定補貼企業薪資支出，並提供職務代理津貼及新聘替代人力補助。誰能適用、補助金額有多少、如何申請？相關規定一次看。

減工時不減薪！育兒爸媽多4種彈性選擇

勞動部此次鼓勵企業建立4種育兒彈性工作安排，除了每天減少至少1小時工時且薪資照給，還包括在每日正常工作時數範圍內，至少1小時彈性調整工作開始及終止的時間、電傳勞動或居家辦公，以及每年至少2日或16小時的有薪育兒親職活動假，讓家長有更多工作安排選擇。

不過，勞動部強調，相關措施是透過獎勵補助鼓勵企業推動，並非要求所有事業單位均須採行全部措施；至於《性別平等工作法》已明定的法定權益，雇主仍須依法辦理。

育兒減工時誰付錢？3大補助金額一次看

勞動部推出3大補助，涵蓋育兒減少工作時間薪資、職務代理津貼及新聘替代人力。

補助項目 補助金額 主要申請條件 育兒減少工作時間薪資補助 每名受僱者每年最高4萬5,000元；每一事業單位每年最高135萬元 育有12歲以下子女的全時員工，每天減少至少1小時且薪資照給；每月實施至少10日、累計3個月以上，減少工時總計30小時以上 職務代理津貼補助 每日800元或每小時100元；每名職務代理人每月最高1萬7,600元 員工依《性別平等工作法》第四章請假或留職停薪、依《勞工請假規則》請婚假，或依本要點減少工作時間，企業指定同事代理並實際發給津貼 新聘替代人力招募補助 2萬元 僱用未滿200人的事業單位，因員工依《性別平等工作法》請產假或留職停薪，新聘3個月以上定期契約人力，且連續工作30日以上

其中，減少工作時間薪資補助與職務代理津貼補助不受企業僱用人數限制；新聘替代人力招募補助則限僱用未滿200人的事業單位。若同時符合職務代理津貼及新聘替代人力招募補助資格，須擇一請領。

同事代班也有錢 每月最高1萬7600元

企業若指定同事代理並實際發給職務代理津貼，政府可按每日800元或每小時100元補助企業，每名職務代理人每月最高補助1萬7,600元。

津貼須由企業先發給代班同事，再向政府申請補助。

公司也有獎勵 最高可領15萬元

勞動部也針對僱用未滿200人的事業單位推出5項制度獎勵，除前述4種育兒彈性工作安排外，另納入職務代理津貼制度。

企業為撫育12歲以下子女的受僱者建立符合規定、實施期間至少1年的制度，僱用30至199人的事業單位每項可獲2萬元獎勵；29人以下企業則提高至每項3萬元。

實施制度項數 30至199人企業 29人以下企業 1項 2萬元 3萬元 2項 4萬元 6萬元 3項 6萬元 9萬元 4項 8萬元 12萬元 5項 10萬元 15萬元

不過，企業須符合各項制度實施條件，且同一事業單位的同一制度，僅能請領一次獎勵。

線上、紙本雙管道 明年1月1日開放申請

勞動部表示，符合資格的企業自2027年1月1日起，可透過「友善職場育兒補助系統」（https://workcare.mol.gov.tw）線上申請，或以紙本向地方政府提出申請。案件採按季審查核定，原則於每年2月、5月、8月及11月底前撥款，但首次撥款仍須待2027年度預算完成法定程序。