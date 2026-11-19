亞太經濟合作會議（APEC）第33屆經濟領袖會議今（19）日在中國深圳登場，由中國國家主席習近平主持。他除了宣布投入2000萬美元支持APEC倡議，川普也釋出，輝達Blackwell晶片未來可能獲准出口中國的訊號；此外，美中俄三國領袖預計舉行三方會談，核武協議與伊朗戰爭成為關注焦點。

中國提供2000萬美元 設立亞太研究中心

據《ABS-CBN》報導，習近平在開幕致詞中表示，中國將提供2000萬美元，支持APEC相關倡議，資金將用於在深圳設立亞太共同體研究中心，進行政策研究與交流，並依據亞太區域合作需求提供智庫支持。

習近平指出，未來將在數位技術、數據跨境流動、清潔能源等領域設立合作機制，為亞太地區創新發展及綠色成長作出貢獻。他也呼籲APEC成員團結互助，共同打造具備開放融合、創新進取及包容發展精神的亞太共同體。

川習會登場前，2人握手。（圖／翻攝X@SpoxCHN_MaoNing）

川普談Blackwell晶片出口 稱兩、三年後可能放行

除了區域經濟合作，半導體出口管制也是峰會期間受到關注的議題。據《CNBC》報導，川普接受《福斯新聞》訪問時表示，輝達（Nvidia）的Blackwell人工智慧（AI）晶片，可能在兩、三年後獲准出口中國，因為屆時輝達將推出更先進的產品。

川普指出，輝達目前已在開發能夠取代Blackwell的新一代技術，因此兩、三年後可能允許該公司向中國銷售Blackwell晶片。不過，川普總統任期將於2029年1月結束，意味著他提出的時間表預計落在任期最後階段，甚至延伸至卸任之後。

然而，美中目前仍因先進半導體技術出口問題持續角力，美國擔憂中國可能利用先進晶片強化軍事及AI能力，因此透過出口管制限制中國取得輝達高階產品。川普政府先前曾允許部分H200晶片出口中國，但輝達本週態度改變，已停止向中國出貨Hopper系列人工智慧（AI）晶片。

美中俄首度三方峰會 核裁軍成焦點

另據《美聯社》報導，美國、中國與俄羅斯領袖預計於APEC峰會期間舉行三方會談。若順利成行，將是全球三大核武強國領袖首度舉行三方峰會。

習近平、川普與普丁在晚宴上同框。（圖／翻攝@SpoxCHN_MaoNing的X）

川普表示，希望藉此討論美國對伊朗戰爭，以及推動三國就核武庫存達成協議。不過，一名美國高階官員透露，川普雖計畫與習近平、普丁談及伊朗戰爭，但將避免討論烏克蘭議題，且預計不會在會後宣布任何協議。

美俄之間最後一項核武協議《新削減戰略武器條約》已於今年2月到期，兩國核武庫存因此不再受到該條約限制。川普先前拒絕俄羅斯提出延長協議一年的要求，並主張制定一項全新且現代化的核武協議，將中國納入其中。

然而，根據美國國防部估計，中國目前擁有超過600枚核彈頭，遠低於美國及俄羅斯各自超過5000枚的規模，北京對參與核武協議一直興趣不高。美國官員則認為，這場會談是中國在國際安全議題上承擔更多責任的機會。

報導指出，中國希望藉此展現國際影響力，俄羅斯則可透過與美、中領袖同台，凸顯自身大國地位。不過，新加坡南洋理工大學副教授符祥文（Hoo Tiang Boon）認為，三方會談可能削弱中國在APEC期間塑造自由貿易倡議者形象的努力，與北京所支持的多邊主義立場形成矛盾。