美國AI晶片出口管制再收緊，加上輝達（NVIDIA）即將公布財報，市場對AI產業前景疑慮升高，美股重挫也衝擊台股表現。台股今（17）日開盤後劇烈震盪，盤中一度大跌逾1253點，雖然隨後急拉翻紅，但漲勢未能延續，尾盤再度走弱，終場下跌947.97點，收在40,092.11點，跌幅2.31%，險守4萬點關卡，連續2個交易日重挫。

法人提醒，輝達財報將成為市場觀察AI需求的重要指標，在執行長人選未定、盤勢尚未止穩前，操作宜保持觀望。

台股盤中震盪1747點 終場下跌947點險守4萬點

台股今日以40,546.64點開出，下跌493.44點，開盤不到4分鐘，跌幅便擴大至1253.63點，隨後買盤進場急拉翻紅，但翻紅時間僅約11分鐘，午後賣壓再度出籠，終場收在40,092.11點，下跌947.97點，跌幅2.31%，全日振幅達1747.39點。

成交金額約9977.38億元，較前一交易日增加10.48%，成交筆數減少12.04%，每筆平均成交金額由135,555元升至170,251元，前一交易日湧入的小額交易退潮，交易轉由大額單主導。

三大法人同步站在賣方，外資賣超380.94億元，投信賣超9.35億元，自營商賣超156.96億元，合計賣超547.25億元。

外資期貨空單也持續增加，台指期空單增加6131口至11萬4948口，淨空單擴大至9萬7896口，現貨與期貨操作方向均偏向保守。

PCB載板三雄全跌停！股王信驊跌破萬元

AI供應鏈七大類股全數收黑，賣壓集中於電子零組件，類股指數下跌6.90%，其中IC載板、印刷電路板（PCB）族群賣壓沉重。載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）同步亮燈跌停，PCB大廠金像電（2368），以及銅箔基板（CCL）相關的台燿（6274）、聯茂（6213）等個股也遭遇重挫。

權值股漲跌互見，權值股台積電（2330）震盪翻黑，終場下跌45元，收在2170元，跌幅2.03%；台達電（2308）下跌5.8%，收1055元；日月光投控（3711）下跌5.45%，收520元。相較之下，聯發科（2454）上漲45元，收3840元，漲幅1.19%；鴻海（2317）小漲0.23%，收219元。

高價股同樣遭遇賣壓，股王信驊（5274）開盤跳空跌停9720元，終場跌破萬元大關，收在9875點，跌925元或8.56%，台股唯一的萬金股也沒了，包括創意（3443）、健策（3653）、奇鋐（3017）、漢測（7856）、聯亞（3081）、高力（8996）及致茂（2360）等7檔高價股跌停，千金股數量縮減至34檔。

光電類指數下跌3.52%，68檔中58檔下跌；半導體類指數下跌2.16%，91檔中68檔下跌、5檔跌停。AI供應鏈賣壓延續，惟跌勢已由前一交易日的全面下殺，收斂並集中於電子零組件。

輝達財報今晚揭曉 法人：執行長人選未定前宜觀望

展望後市，市場今晚將迎來重要觀察指標，包括美國10月零售銷售數據，以及多位聯準會官員談話。不過，市場更關注輝達即將公布的財報，這也是執行長黃仁勳辭職後的首份財報，市場將從營收表現及未來展望，觀察AI產業需求是否持續強勁。

台股週二持續下挫，雖然開盤後一度出現反彈，但拉抬力道有限，所幸指數仍守住4萬點，指數位於月線與季線之下，負乖離分別擴大至8.85%與12.93%，距10月6日收盤波段高點回落19.53%，兩日回吐上週漲幅90.17%。

永豐投顧表示，近期加權指數回檔速度又快又急，短短兩個交易日便回到年線附近，後續能否守住年線，仍須觀察美股表現，輝達今晚將公布財報，市場將關注未來AI市場需求的展望，建議執行長人選未定前，觀望為宜。