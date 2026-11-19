台股今（19）日加權指數下跌1768.02點，收在38426.89點，跌幅4.40%，為史上收盤第7大跌點。成交金額9309.87億元，較前一交易日減少13.41%，低於近14個交易日均量。

盤中重挫1935點 外資11月累計提款逾8300億元

籌碼方面，外資賣超243.12億元，連續4個交易日站在賣方，11月累計賣超達8303.22億元；投信買超15.13億元，自營商則賣超233.03億元，三大法人合計賣超461.03億元。

指數開低後一度翻紅，9時6分過後即翻黑且未再回到平盤，11時17分最深下跌1935.21點，午盤自低點反彈998.86點後再度走低，終場收在接近全日最低，全日振幅2055.83點。成交筆數反增25.02%，每筆平均成交金額由213018元降至147540元，賣壓以小單分散釋放，大額資金未同步湧出。指數位於月線與季線之下，負乖離分別擴大至11.18%與16.22%，距10月6日收盤波段高點回落22.87%。

外資台指期空方未平倉增加2523口至111883口，屬加碼空方；多方未平倉同步增加，淨空單微縮219口至99219口，與現貨賣超方向一致。

AI概念股遭血洗 七大類股全數收黑

AI供應鏈七大類股全數重挫，其中光電類股賣壓最為沉重，類股指數下跌8.98%，68檔個股中有67檔收黑。友達（2409）下跌8.39%、大立光（3008）下跌9.75%，玉晶光（3406）、晶彩科（3535）、台表科（6278）等22檔跌停。

電子零組件類股同樣遭遇重擊，類股指數下跌8.34%，103檔個股中有100檔收跌。台達電（2308）下跌5.66%、國巨（2327）下跌8.38%、川湖（2059）下跌8.90%；台光電（2383）、華新科（2492）等31檔個股跌停。

此外，電機機械類指數下跌5.48%，電腦及週邊設備類指數下跌5.24%，其中電腦及週邊設備類股64檔個股全數收黑，顯示AI相關供應鏈全面承壓。

半導體類股重挫4.29% 台積電、聯發科同步收黑

半導體類指數下跌4.29%，91檔中89檔下跌。權值股方面台積電（2330）下跌3.45%、聯發科（2454）下跌5.58%、華邦電（2344）下跌9.26%、南亞科（2408）下跌9.69%，共有21檔個股跌停。

AI伺服器代工族群也普遍走弱，多檔個股跌幅超過4%。此外，通信網路類股指數下跌1.94%，跌幅相對較輕，但整體仍呈現弱勢，46檔個股中有43檔收黑，兆赫（2485）、眾達-KY（4977）、統新（6426）、光聖（6442）等9檔個股跌停。

整體而言，大盤上漲67檔、下跌993檔，漲停1檔、跌停128檔，上漲家數占6.18%。臺灣50指數下跌4.13%，表現優於臺灣中型100指數（-5.12%）、小型股300指數（-4.70%），最大權值股相對抗跌，賣壓集中於中型股。

AI新股掛牌成信心指標 金管會加碼限空明上路

展望後市，今晚AI大型語言模型開發商於那斯達克掛牌上市，其交易表現是檢驗AI投資信心的觀察點；美國另將公布初領失業金人數與11月費城聯準會製造業指數，後者前值20.9、共識19.2。

另外，金管會加碼限空措施明（20）日起實施，個股單日收跌逾3.5%者，次一交易日不得於平盤下放空，盤中借券賣出額度並自前30個營業日均量的3%調降至1%，同步鼓勵庫藏股執行。後續可觀察借券與融券餘額是否收斂、外資賣超力道能否趨緩。

永豐投顧表示，今天台股在恐慌賣壓下再度重挫，正式失守4萬點。主因包括AI產業評價下修、美國半導體出口限制升溫，以及市場重新評估AI供應鏈成長動能；此外，AI龍頭領導層變數、監管趨嚴與資金轉向大型語言模型開發商IPO，也使高本益比AI股面臨獲利了結與估值修正。

隨著融資維持率持續偏低，市場被迫進行籌碼清洗，形成融資斷頭與停損賣壓同步出籠的局面。目前台股處於第二隻腳測底階段，籌碼快速換手。短線仍有震盪，若重新站回4萬點，有利第一季行情展開。建議控管持股、避免融資，留意ASIC、先進封裝、AI伺服器及高股息金融族群。