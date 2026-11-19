台股接連重挫，金管會繼日前祭出限空令後，今天再度加大限空令措施，進一步穩定台股，金管會指出，個股收盤跌幅達3.5%以上，隔日不得低於前一交易日收盤價放空；每日盤中借券賣出委託量上限由3%調降至1%。面對金管會進一步加大限空令措施，媒體質疑是否是為選舉穩定股市？金管會澄清是因台股近期跌幅加劇，為穩定市場才加大限空措施。

台股今天重挫逾1700點，失守3萬9千點關卡，以38,426點作收，據金管會統計，共有557檔上市公司、471檔上櫃公司的股價下跌超過3.5%，總計1028家上市櫃企業跌逾3.5%，占1900多家的上市櫃公司半數以上。

面對台股持續重挫，金管會繼11月6日動用5大限空令後，今天進一步擴大限空令力道，包括個股收盤跌幅達3.5%以上，隔日不得低於前一交易日收盤價放空；每日盤中借券賣出委託量上限由3%調降至1%。

證期局副局長黃仲豪指出，台股近期已超跌，包括今日台股在亞股當中跌幅相對重，明顯有信心不足問題，考量國內上市櫃企業基本面良好，希望投資人能更冷靜思考操作股票，因此採取第二波限空令，同時也鼓勵金融業、券商、上市櫃公司伺機買股造市，控制空方力道。

由於過去曾有禿鷹利用台股重挫時出手，這次是否有禿鷹現形？黃仲豪表示，證交所與櫃買中心都隨有密切監控是否有空方勢力非法操控股市，若有掌握，將馬上移送法辦。由於近年國內ETF規模已大，將形成槓桿再平衡與踩踏效應，這次台股下跌是否也因ETF所致？黃仲豪說，最近台股下跌並沒有看到ETF助漲或助跌，否認相關說法。

不過金管會這次繼出強力限空令，尤其每日盤中借券賣出委託量上限由3%調降至1%，引來市場質疑，是為選舉布局？黃仲豪也否認相關說法。至於上次動用每日盤中借券賣出委託量上限由3%調降至1%以下，黃仲豪說，是2008年爆發金融海嘯時，當時比重曾降至0.3%，但時空背景、公式也不同，若以相同計算方式這次1%為最低。

外界也關切這次限空令實施時間，黃仲豪表示，上次祭出限空令是俄烏戰爭時，當時因戰爭因素實施126天，這次會視國際政經情況及國內股市波動情況考量，不會預設時間表。

金管會近年祭出限空令是2020年3月爆出COVID-19疫情時，當時實施借券賣出限縮、跌深股禁空；接著是2022年10月烏俄戰爭，當時階段升級限空令；最近一次是去年4月，川普政府實施對等關稅衝擊，金管會當時實施借券上限降至3%、融券保證金130%穩定股市。