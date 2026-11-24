輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回任執行長，帶動全球AI產業投資信心回升，台股今（24）日跳空大漲3,310.46點，終場收在40,122.35點，漲幅8.99%，創下史上最大收盤漲點，共有335家上市公司漲停。不過，三大法人卻逆勢賣超1,230.11億元，外資也連續7個交易日站在賣方。

永豐投顧指出，目前是市場情緒最悲觀時的戲劇性反轉，並不代表已經回到風暴前，投資人仍須謹慎。後續可觀察反彈力道能否延續，指數須收復43,000點並站穩月線，才算扭轉空頭格局。

台股大漲重返4萬點 335檔個股亮燈漲停

受黃仁勳回歸輝達消息激勵，台股今日開盤即跳空大漲2,337.02點，且開盤價就是全日最低點，上午9時9分觸及全日最高點後，指數維持高檔震盪，終場收在接近全日最高的位置，全日振幅達1,031.47點。

盤面呈現全面性上漲，所有類股指數均收紅，大盤由半導體、其他電子及電子零組件類股領漲，食品、觀光餐旅與生技醫療類股漲幅相對落後。

全市場共有1,053檔個股上漲、26檔下跌，其中335檔漲停、4檔跌停，上漲家數占比高達97.05%。

台股大漲成交量卻急縮逾6成 永豐投顧揭背後原因

值得注意的是，台股今日雖然創下史上最大收盤漲點，成交金額卻僅4,268.34億元，較前一交易日大幅減少61.68%，也較近17個交易日均量低56%。

永豐投顧分析，量能急縮主要來自籌碼鎖住，漲停個股占有成交家數的30.88%，成交筆數較前一交易日減少50.19%，每筆平均成交金額也由20.62萬元降至15.87萬元。

三大法人逆勢賣超1230億元 外資仍握逾10萬口淨空單

此外，儘管台股強勢反彈，法人籌碼卻與指數走勢背道而馳。外資今日賣超503.90億元，連續7個交易日站在賣方；投信買超84.04億元，自營商則大幅賣超810.25億元，居三大法人之首，三大法人合計賣超1,230.11億元。

期貨方面，外資台指期空方未平倉口數減少1,997口，降至116,034口，淨空單仍有103,182口。

永豐投顧觀察，今日台股漲勢並非來自三大法人買盤，籌碼面與指數走勢並不一致。

前十大權值股全收漲停 千金股增至33檔

台積電（2330）今天開盤及觸及漲停價2230元，上漲200元或9.85%，市值回升至57.82兆元。此外，包括聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等前十大權值股同樣漲停。

高價股部分，隨著台達電、亞德客-KY（1590）、致茂（2360）重登1000元大關之上，千金股增為33檔，其中包括股王信驊（5274）等30檔漲停，僅力旺（3529）、新代（7750）和藥華藥（6446）3檔未能收在漲停。

AI供應鏈265檔漲停 金融、傳產同步跟上

AI供應鏈成為今日台股反攻主力，全市場335檔漲停個股中，有265檔集中在AI供應鏈相關類股，占比近8成。

其中，半導體類股指數大漲9.78%，91檔個股中有70檔漲停；電子零組件類股指數上漲9.64%，103檔個股中有68檔漲停；電腦及週邊設備類股指數則上漲9.47%，64檔個股全數收紅，其中33檔漲停。印刷電路板（PCB）及記憶體族群也同步走強。

不同於昨（23）日反彈主要集中在電子股，今日漲勢進一步擴及金融與傳產，隨著富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、台新新光金（2887）、永豐金（2890）等強勢漲停，金融保險類股指數大漲8.74%，呈現全面性回升。

大型權值股表現也優於中小型股，臺灣50指數大漲9.59%，高於中型股100指數的7.51%及小型股300指數的6.60%。

台股空頭結束了？永豐投顧點名4.3萬點關卡

即使台股一舉收復4萬點，目前指數仍位於月線及季線之下，負乖離率分別收斂至4.38%及11.81%，距離10月6日收盤波段高點仍有19.47%的跌幅。

永豐投顧強調，今日大漲是市場情緒最悲觀時的戲劇性反轉，並非一次回到風暴前。後續須觀察指數能否收復43,000點並站穩月線，才算真正扭轉空頭格局，電子股以外類股能否延續漲勢，也是觀察重點。

展望後市，美國經濟諮商會將於今晚公布11月消費者信心指數，前值91.7、共識92。此外，美股科技股能否延續上漲走勢，也是投資人可留意的焦點。