勞動部將於2027年推出「育兒減時不減薪」獎勵補助措施，鼓勵企業讓育有12歲以下子女的全時勞工每天減少至少1小時工時、薪資照給。不過，雇主是否一定要同意？減少的1小時能否拆開使用、3個月是否須連續實施？勞動部針對常見疑問提出說明，相關規定一次看。

育兒減工時1小時怎麼用？

育兒員工能否晚30分鐘上班、再提早30分鐘下班？勞動部表示，每日減少工作時間應以連續至少1小時為原則，不得拆分為延後幾分鐘上班、提早幾分鐘下班等方式，以免工時過於零碎，不利勞工運用，也增加執行認定困難。

減工時要連續3個月？

勞動部說明，育兒減少工作時間薪資補助不要求連續3個月實施，但各實施月份均須符合每月至少10日、累計達3個月以上，且減少工作時數總計達30小時以上，企業才能依規定申請補助，並非任意累積30日就符合資格。

雇主一定要同意？

勞動部表示，育兒彈性工作安排措施採獎勵補助方式鼓勵企業推動，並非要求所有事業單位均須採行全部措施；但涉及《性別平等工作法》已明定的法定權益，雇主仍須依法辦理。

此外，企業即使未正式訂定育兒減工時制度，只要雇主同意育兒勞工減少工時、薪資照給，且符合其他補助條件，仍可申請「育兒減少工作時間薪資補助」。

兼職也能適用？

育兒減少工作時間薪資補助目前以全時工作勞工為對象，部分工時勞工不在補助範圍內。

不過，若企業正常工時為每日7小時、每週35小時，或每日7.5小時、每週37.5小時，且育兒勞工確有減少1小時工時的需求，符合其他補助條件仍可申請。

至於部分工時勞工若有育兒需求，可向雇主提出調整排班，由勞資雙方尋求可接受的安排方式。

2名同事幫代班能各領800元嗎？

勞動部指出，若2名同事共同代理1名請假員工，同一請假日政府補助總額仍為800元，並非每人各領800元，津貼可由雇主依工作分攤情形分配；若實際給付總額低於補助標準，則依實際金額補助。同一人代理2名以上員工，也不得重複請領同一時段的補助。

另外，職務代理津貼若具有勞務對價性及經常性給與性質，原則上應認屬工資，並依規定納入延長工時工資計算基礎，以及勞健保投保金額、勞退月提繳工資的核算。