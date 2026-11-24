中央氣象署指出，今（24）日鋒面通過，水氣明顯增加，各地降雨機率提高。氣象粉專「天氣風險」也提醒，東北季風將持續影響至明（25）日且週四（26日）水氣仍多，預計週五（27日）天氣才會明顯好轉。

東北季風增強 北台灣整天陰雨

氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，各地降雨機率偏高，其中桃園以北、宜蘭地區及中部以北山區降雨較為持續，整天陰雨；中部以北、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，南部則有零星降雨機率，提醒民眾外出務必攜帶雨具備用。

氣溫方面，受到雲量增加及降雨影響，白天高溫明顯下降，北部及宜蘭僅19至20度，中部及花蓮約23至25度，南部及台東則有26至29度；各地低溫變化不大，普遍約16至19度。

離島方面，澎湖陰時多雲、偶有短暫雨，氣溫20至24度；金門陰時多雲、偶有短暫雨，15至20度；馬祖陰時多雲、偶有短暫陣雨，15至18度。

台南以北等地留意強風 沿海浪高逾3米

除了降雨及降溫，氣象署也提醒，今清晨因東北風增強，台南以北、台東、恆春半島，及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖等地局部地區，有平均風力6級以上或陣風8級以上發生機會，達強風黃色燈號標準。

沿海地區浪高普遍達3公尺左右或以上，民眾前往海邊活動應特別留意風浪變化，避免從事危險水域活動。

週三持續濕涼 週五天氣才明顯好轉

另據，氣象粉專「天氣風險」指出，明日東北季風持續影響，各地氣溫偏涼，尤其北部及東北部受到雲量及降雨影響，白天高溫僅約19至21度，中南部氣溫也較前幾日下降。這波冷空氣屬於東北季風等級，各地整天感受偏涼，北部及東部受到降雨影響，濕涼感會更加明顯。

週四東北季風逐漸減弱，但受到華南雲雨區持續東移影響，中部以北、東部及各地山區依舊有局部短暫雨，氣溫雖會稍微回升，天氣卻不會立即放晴。

直到週五，隨著水氣減少，各地天氣才會明顯好轉，逐漸轉為晴朗、穩定的天氣。

週六東北季風再增強 北部、東北部轉涼

「天氣風險」表示，週六東北季風將再度增強，北部及東北部氣溫稍微下降，不過這波環境水氣較少，降雨主要集中在迎風面的基隆北海岸、大台北至東部地區，局部有短暫陣雨。

另外，高山降雪方面，今天入夜至明日期間，若低溫及水氣條件配合，3500公尺以上高山有降雪機會。提醒計畫前往高山地區的民眾，應留意最新天氣資訊，並注意降雪可能造成路面濕滑及局部結冰，行程安排及行車安全都不可大意。