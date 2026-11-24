年末節慶氛圍升溫，雙北各大百貨商場陸續點亮聖誕樹，從20米高香檳金耶誕樹、會噴煙的哥吉拉聖誕樹，到草莓霜淇淋薑餅屋與三麗鷗主題造景，各館皆推出不同視覺亮點。《民報》彙整雙北最有話題聖誕樹與周邊活動，讓民眾一次掌握資訊。

新光三越台北信義新天地｜20米香檳金聖誕樹照亮全場

信義商圈聖誕裝置陸續亮相，「星願萬象耶誕樹」以20米高的香檳金色聖誕樹為主視覺，並安排每日聲光秀及飄雪特效。現場也同步規劃2樓空橋的「星星之海」步道、A4一樓廣場的「星願之境」藝術裝置以及A9地下一樓的「星願之境」俯拍拍貼機等。

地點：新光三越台北信義新天地A11

時間：2026/11/12~2027/1/3

新光三越台北信義香檳金聖誕樹。（圖／新光三越提供）

南港LaLaport｜哥吉拉聖誕樹張嘴噴煙超吸睛

經典怪獸角色「哥吉拉」化身4公尺高的聖誕樹，並加入張嘴噴煙特效增添氛圍。 館內B1迷你廣場同步展出「TOHO Special POP-UP STORE」快閃店，販售《小哥吉拉的逆襲》、《哥吉拉-0.0》等作品限定周邊，並設置歷代電影海報展及立像拍照區。

地點：南港LaLaport B1F北廣場

時間：2026/11/5～2027/1/6

南港LaLaport哥吉拉聖誕樹。（圖／三井不動產集團提供）

統一時代百貨台北店｜布拉格風情10大燈區必拍

今年以捷克首都「布拉格」為主題，打造中世紀歐洲氛圍。位於夢廣場的14米高「Purple Wish聖誕樹」為主視覺，每日18時至21時每逢整點推出主題燈光秀。周邊串聯「流光千塔．波希米亞的時間迴圈」、「伏爾塔瓦河的守願女神」、「金色城市的流光韻致」及「卡夫卡的第七個房間」等10大主題打卡燈區。

此外，統一時代百貨也推出集章活動，只要集滿指定印章，兌換專屬布拉格漫遊影片體驗，就有機會抽台北往返布拉格機票。

地點：統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA

時間：2026/11/20~2027/1/3



統一時代百貨台北布拉格主題聖誕樹。（圖／統一時代百貨提供）

遠東SOGO台北忠孝｜布丁狗雪屋、Hello Kitty雪人萌翻全場

業者邀請三麗鷗人氣角色齊聚「Sanrio ski Village 冬日滑雪村」，1樓廣場打造布丁狗雪屋、Hello Kitty雪人及帕恰狗滑雪纜車等主題造景，館內3樓與11樓也同步設置大耳狗雪橇、三麗鷗主題窗貼等拍照打卡點，營造充滿童趣的冬日氛圍。

地點：遠東SOGO台北忠孝館1樓廣場

時間：2026/11/20~2027/1/10

遠東SOGO台北忠孝三麗鷗主題聖誕樹。（圖／遠東SOGO台北忠孝提供）

林口三井OUTLET｜復古童話主題超夢幻

聖誕布置走復古童話風格，現場規劃「聖誕魔法・奇幻茶會」主題聖誕樹，周邊還有100公分高的泰迪熊、雪霧特效、華麗旋轉茶杯亭與專屬沙發座椅，並安排定點燈光音樂秀，呈現充滿童話氛圍的聖誕場景。

活動期間推出冬季旅遊贊助金活動，只要上傳自己與聖誕樹的合照就可參加3萬元獎金抽獎，完成追蹤官方社群與指定任務也有機會獲得餐飲折價券或限量好禮。

地點：林口三井OUTLET 1館中央廣場

時間：2026/12/1～2027/1/3

林口三井outlets聖誕樹。（圖／三井不動產集團提供）

Global Mall 環球新北中和｜聖誕水晶球、薑餅屋打造節慶氛圍

今年以「冬日聖誕水晶球」為主題，在1樓中山大門打造融合發光水晶球與薑餅屋造景的聖誕樹主題裝置，營造溫暖療癒的節慶氛圍。12月4日晚間18時30分至20時將舉辦點燈派對，現場同步規劃YAMAHA暖心音樂會、小丑彥彥氣球秀及海洋家族唱跳表演等活動。

地點：Global Mall 環球新北中和1樓中山大門

時間：2026/11/19~12/27

環球新北中和冬日聖誕水晶球。（圖／Global Mall 環球新北中和提供）

微風廣場｜11米草莓霜淇淋樹、薑餅屋造景亮相

適逢微風集團25周年，微風廣場GF樓圓棟區推出「微風25光啟新章」聖誕主題裝置，打造高達11公尺的巨型草莓霜淇淋薑餅屋聖誕樹，主體採粉嫩霜淇淋造型，底座則搭配薑餅屋與拐杖糖裝飾。今年也將規模擴大至市民大道至復興南路人行步道，鋪設香檳金與暖白光LED燈網，營造璀璨冬夜走廊。

地點：微風廣場GF樓圓棟區

時間：2026/11/5~12/27

微風廣場巨型草莓霜淇淋薑餅屋聖誕樹。（圖／微風慈善基金會提供）

同場加映：台北車站｜百棵耶誕樹打造室內森林

新光三越首度攜手臺鐵，在臺北車站大廳打造佔地200坪、全台室內最大的耶誕森林「星願奇蹟之森」，集結超過百棵高低錯落的耶誕樹與白雪造景，中央主樹「星願奇蹟之樹」以香檳金、曙光銀雙色星芒亮相。現場也同步規劃百米「星河許願光廊」流星燈海、熱氣球與雪橇等三大打卡地標，並提供星願卡掛樹及耶誕四格拍貼體驗。

地點：台北車站大廳

時間：202611/20~2027/1/2

台北車站室內耶誕森林。（圖／交通部提供）

同場加映：桃園華泰名品城｜走進馬戲團聖誕樹超特別

二期廣場以「Christmas Wonderland」復古馬戲為主題，打造20公尺高的「Gloriday華泰穿越聖誕樹」，以紅白藍布幔搭配旋轉木馬與胡桃鉗士兵營造復古馬戲風格，每日16時30分至20時每逢整點與半點更上演「聖誕樹飄雪燈音秀」。此外，今年一大亮點是遊客可從樹底的巨型金色鑰匙孔拱門走進樹內，直接感受馬戲團奇幻氛圍。

全區同步推出「Gloriday聖誕市集」，11月21日至12月19日每週六及12月25日，更將加碼舉行「Gloriday聖誕馬戲奇幻之旅」遊行。



地點：華泰名品城 二期廣場

時間：2026/11/19~2027/1/3