蘋果入門級筆記型電腦MacBook Neo可能在2027年迎來首次改款，根據最新消息，第二代MacBook Neo預計配合iOS 27.4與macOS 27.4更新週期推出，時間可能落在2027年2月至3月；除了處理器與記憶體升級，蘋果也計畫更頻繁調整MacBook Neo的機身配色，不過新一代機型是否同步導入新顏色，目前仍未確定。

MacBook Neo 2最快2027年初登場，蘋果規劃多款入門新品

根據《彭博社》記者Mark Gurman的消息，蘋果正規劃在iOS 27.4與macOS 27.4推出期間，更新旗下多款產品，其中包括第二代MacBook Neo、搭載A19晶片的入門款iPad、iPhone 18、iPhone 18e以及OLED版本iPad Air；雖然相關軟體更新週期涵蓋2027年2月至3月，但不代表所有新品都會在2月亮相，MacBook Neo 2仍可能安排在3月發表。

除了上述產品，蘋果也預計在2027年上半年推出iPhone Air 2與新一代iPad Pro等裝置，但這些產品可能安排在較晚的時間登場。從目前消息來看，蘋果似乎有意讓MacBook Neo維持每年更新的產品週期，而非像部分平價產品採取較長的改款間隔。

升級A19 Pro處理器與12GB記憶體，MacBook Neo 2效能配置有望提升

硬體方面，第二代MacBook Neo預計從現行A18 Pro晶片升級為A19 Pro晶片，統一記憶體也將由 8GB 提高至 12GB，成為此次改款的主要變化。相較於現行機型，新一代MacBook Neo不僅處理器世代更新，記憶體容量也增加50%，對於經常同時開啟多個應用程式，或執行尚未充分最佳化軟體的使用者而言，將有助於改善多工操作時的使用體驗。

外觀方面，Mark Gurman透露，蘋果計畫更頻繁更新MacBook Neo的機身顏色，讓產品在不同世代提供更多配色變化；不過，這項策略是否從MacBook Neo 2開始實施，目前尚無明確消息，也沒有具體的新配色資訊流出，因此第二代機型是否改變現有顏色選擇，仍有待後續確認。

MacBook Neo 2會漲價嗎？美國售價可能再度調整

除了硬體與外觀，MacBook Neo 2的售價也是另一項關注焦點；第一代MacBook Neo在美國上市時售價為599美元，但蘋果已於2026年6月將價格調漲至699美元，並在同年10月將教育優惠折扣減少50美元，使教育價從最初的499美元提高至649美元，代表這款入門筆電在上市後已經歷價格調整。

隨著MacBook Neo 2預計升級至12GB統一記憶體，據傳新機可能再次漲價，並推測調幅可能約為50美元，使美國售價來到749美元；不過，這僅是媒體根據硬體升級與既有定價變化提出的推測，並非蘋果已確認的售價。

至於MacBook Neo 2的確切發表日期、配色與最終價格，目前仍有待蘋果正式公布。

（本文由 News pie新聞派授權轉載，原文在此）