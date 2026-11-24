你的密碼安全嗎？密碼管理服務業者NordPass日前公布2026年「最常見密碼Top 200」排行榜，「123456」以約723萬次的外洩紀錄，再度拿下全球冠軍，也是連續4年居冠。台灣榜首同樣是「123456」，不過，台灣人還有不少獨特的密碼設定習慣，包括沿著鍵盤排列輸入、重複使用數字「8」，甚至將象徵「我愛你」的「520」融入密碼。

值得注意的是，即使密碼包含大小寫英文字母、數字及特殊符號，也不代表足夠安全。NordPass建議，密碼應至少包含15個字元，並搭配多重身份驗證等措施，降低帳號遭盜用的風險。

123456連續4年奪冠 全球最爛密碼前10名曝光

NordPass今年公布第8版最常見密碼排行榜，分析2025年9月至2026年9月間公開外洩資料及暗網資料庫中的密碼，研究範圍涵蓋台灣在內的全球44個國家。

調查發現，今年全球前3名與去年完全相同，冠軍「123456」在外洩資料中出現約723萬次，第2名「admin」約446萬次，第3名則為「12345678」。此外，「1234」新擠進全球前5名，經典弱密碼「password」則退居第7名。

回顧歷年榜單，「123456」在過去8年中共7度登頂，僅在2022年被「password」超越。

台灣人愛用數字「8」、「520」 沿著鍵盤按也上榜

台灣榜單中，「123456」以2萬8474次的外洩紀錄位居第一，第2名則是「a88888888a」出現1萬5580次，且未出現在全球前200名。

沿著鍵盤排列輸入，也是台灣常見的密碼設定方式。排名第4的「1qaz2wsx」，就是沿著鍵盤最左側兩直排由上往下輸入；第7名「zxcv0000」，則是鍵盤左下角4個英文字母加上4個「0」。

帶有中文諧音的數字組合也榜上有名，例如第14名「qazwsx520」、第16名「heaven520」，都包含象徵「我愛你」的「520」。

此外，台灣第10名「0000」、第18名「000000」，也都未出現在全球前200名榜單。

排名 全球密碼 台灣密碼 1 123456 123456 2 admin a88888888a 3 12345678 admin 4 123456789 1qaz2wsx 5 1234 1234 6 12345 12345678 7 password zxcv0000 8 Aa123456 abc123 9 Pass@123 abcd1234 10 1234567890 0000 11 admin123 theateam1 12 123123 password 13 1234567 az1111 14 12345678910 qazwsx520 15 111111 123456789 16 Password heaven520 17 pass1111 f1234567 18 Pass@1234 000000 19 Pass@12345 az111111 20 Admin@123 111111 備註：排行為密碼在外洩資料中出現的次數，非實際次數排行。(資料來源：NordPass）

追星、追劇也藏資安危機 流行文化密碼恐幾秒遭破解

NordPass今年另外新增流行文化密碼分析，發現運動明星、音樂團體、動漫角色、電玩遊戲及影視作品，都是民眾設定密碼的靈感來源。

2020年代流行文化密碼榜單中，以NBA球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）名字組成的「Lebron0319」排名第一，其次為音樂類的「Savage20」、電玩類的「roblox.com1」。

Netflix熱門影集《魷魚遊戲》相關密碼「squidgamethebest」也擠進前10名，新冠肺炎（COVID-19）相關密碼更占據3席。

整體來看，電玩與動漫相關密碼的筆數最多，但出現次數最多的則是運動類密碼。

NordPass過去的研究也發現，許多成年人至今仍沿用青少年時期設定的密碼。然而，這些以流行文化為靈感的密碼，可能短短幾秒就遭破解。

如何設定安全密碼？5大自保方法一次看

為降低密碼遭破解及帳號遭盜用的風險，NordPass提出以下5項資安防護建議。

1. 密碼至少15個字元

混合大小寫英文字母、數字及特殊符號，使用多個不相關單字組成的密碼片語（Passphrase），增加密碼長度及破解難度。

2. 不同帳號使用不同密碼

一個帳戶，一個一密碼，絕不重複使用，所有帳戶都使用不同的密碼，即使其中一個帳戶被盜用，也能確保其他帳戶的安全。

3. 定期檢視密碼安全性

定期檢查自己使用的密碼，若發現密碼過於簡單、重複使用或曾經外洩，應儘速更換。

4. 啟用多重身份驗證

除了輸入密碼，登入時還需透過驗證器、裝置確認等額外方式驗證身分，即使密碼不慎外洩，也能多一道防護。

5. 善用密碼管理工具

若擔心不同帳號的密碼太多、難以記憶，可透過密碼管理工具，協助產生、儲存及管理各組高強度密碼。

民眾不妨趁這次排行榜公布，重新檢視自己的電子郵件、網路銀行及社群平台帳號，若仍使用榜上的弱密碼，建議儘速更換，不要等到帳號遭盜才採取行動。