勞動部公布修訂2026年11月版《工作規則參考手冊》，首度在工作規則範本增訂「工作時間以外與員工聯繫之約定」，明定雇主若因緊急公務需要，在員工下班後透過LINE、電話或E-mail聯繫，應事先與員工協商聯繫方式及時間，避免非緊急工作事項干擾勞工休息。

下班聯繫須事先約定 LINE、E-mail等都適用

據勞動部2026年11月版《工作規則參考手冊》，這次新增第二十二條之一「工作時間以外與員工聯繫之約定」，內容明定：「本公司於員工工作時間以外，如有緊急之公務需要，與員工聯繫，有關聯繫方式、聯繫時間等事宜，應事先與員工協商約定。」

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅表示，新增規範主要是為了避免雇主在員工下班期間，仍頻繁聯繫處理非緊急事務，影響勞工休息。雇主應事先與員工約定何種情況屬於緊急公務需要，避免僅為告知隔日工作事項等非緊急需求，就在下班時間打擾員工。

不過，目前「離線權」還未納入《勞動基準法》，而《工作規則參考手冊》則屬於提供企業參考的範本，不代表所有企業都會自動適用新增條文。

依《勞動基準法》第70條規定，僱用勞工30人以上的雇主，應依事業性質訂定工作規則，報請主管機關核備後公開揭示。

下班傳LINE算職場霸凌？ 須符合5大要件

另外，隨著《職業安全衛生法》職場霸凌防治新制於今年7月上路，也有民眾關心，主管若經常在下班後傳送LINE交辦工作，是否構成職場霸凌。

勞動部指出，職場霸凌並非單憑下班後傳送訊息就能認定，須依個案情況判斷，並符合相關認定要件，包括發生於勞動場所及執行職務過程、事業單位內部人員利用職務或權勢、行為逾越業務必要且合理範圍、具有反覆或持續性的不當言行，以及造成勞工身心健康危害等5項條件。

下班工作要計入工時 違規最高罰百萬

至於員工下班後收到工作訊息，是否能認定為加班，關鍵在於有沒無實際提供勞務，或是否處於雇主指揮監督下等待提供勞務的狀態。

勞動部已於2026年6月12日發布勞動條3字第1150148315號函，說明勞工在雇主指揮監督下提供勞務，或受令等待提供勞務的時間，都屬於《勞基法》所稱的工作時間。也就是說，若主管要求員工下班後修改文件、處理客戶等問題，相關工作時間就應依法計入工時，並依規定給付加班費。

勞工遇到類似情況，可保留主管交辦訊息、工作成果等紀錄，並記下實際開始及結束工作的時間，以及中間休息時間，作為日後確認工時的依據。若只是收到隔日工作安排通知，則應進一步釐清公司是否要求當下處理、立即回覆或待命，避免工作要求與回應時間不明確。

此外，依《勞基法》第42條規定，勞工因健康或其他正當理由，不能接受正常工作時間以外的工作時，雇主不得強制。雇主若要求員工下班後工作，也應遵守工時、工資及休息等相關規定；若未依法給付加班費，可依同法第24條及第79條規定，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱及負責人姓名。