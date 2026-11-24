好市多（Costco）黑色星期五購物週持續推出精選優惠，11月25日折扣涵蓋3C智慧產品、居家用品、食品與日用品等類別，其中HP 16吋AI筆記型電腦現省7,700元、SAMSUNG 65吋MININLED顯示器現省5,900元。此外，即日起至11月29日好市多線上購物也同步推出超過200款優惠，11月27日黑色星期五當天更加碼推出「單筆滿8,800元現折880元」限定優惠。

3C用品｜AI筆電現省7,700元

3C智慧產品優惠清單以筆電、大尺寸顯示器較受矚目，包括HP 16吋AI筆記型電腦現省7,700元與SAMSUNG 65吋MININLED顯示器現省5,900元，另有多款電競週邊、快充套組及攝影機推出折扣。

3C產品優惠清單：

商品名稱 現省金額 HP 16吋AI筆記型電腦 7,700元 ACER 電動滑板車 6,000元 SAMSUNG 65吋MININLED顯示器 5,900元 STEELSERIES 有線電競耳機麥克風 1,100元 ROG 無線電競滑鼠 700元 ASUS PROART無線滑鼠 590元 SOODATEK GAN PD 140W氮化鎵急速充電USB-C套裝 400元 PREDATOR 有線青軸鍵盤 中文注音 224元 TP-LINK 旋轉式WI-FI攝影機 170元

居家用品｜真絲床包現折萬元

11月25日居家品項主打寢具、衛浴設備，包含TED BAKER雙人真絲印花床包四件組現省10,000元以及KOHLER瞬熱電腦馬桶座現省2,200元，另有行李箱、辦公椅、床墊等品項降價。

居家用品優惠清單：

商品名稱 現省金額 TED BAKER 真絲印花床包四件組 雙人尺寸（線上購物） 10,000元 KOHLER 瞬熱電腦馬桶座 2,200元 SAMSONITE 22+29吋行李箱 二入組 1,200元 TRUE INNOVATION 主管辦公椅 950元 MORISHITA 舒適支撐床墊 單人 770元 TEMPUR丹普 星動枕 650元 M2R 全罩式雙鏡安全帽 600元

食品與生活用品｜和牛、高粱酒到保養品皆有折扣

食品與生活用品方面，日本A4和牛紐約客真空包現省550元；美妝保養品項則有AHC溫感面膜組、AHC保濕B5微導化妝水及BELIF紫芹潤澤炸彈雙霜等，折扣皆在200多元，另涵蓋摺疊推車、雙面砧板等日常好物優惠。

食品、生活用品優惠清單：

商品名稱 現省金額 日本A4和牛紐約客真空包 550元 AHC 溫感面膜組 20入 240元 LISTERINE李施德霖 全效無酒精漱口水 230元 BELIF 紫芹潤澤炸彈雙霜 230元 AHC 保濕B5微導化妝水 226元 SPACEMADE 多功能摺疊推車 200元 MARI STEIGER 雙面砧板 140元 MATSU馬祖 高粱酒58度 100元

線上購物同步開跑 黑五當天滿8,800再折880元

除了實體賣場外，好市多線上購物「黑色購物週」也同步登場，即日起至11月29日共有超過200款精選商品祭出限時折扣並享宅配到府。此外，11月27日黑色星期五當天還加碼推出「單筆滿8,800元現折880元」限定優惠，可與商品折扣疊加使用。

黑五檔期內全台14家門市皆提前開門，黑鑽會員每日7時30分享專屬提前入場時段，金星與商業會員則於8時30分起開放進場。每日下午16時會透過官方社群公布隔日優惠商品，民眾可留意促銷動態。另外部分品項設有購買數量上限，加上庫存售完即止，建議有意入手的會員提早前往。

好市多黑五購物週常見FAQ

Q1：2026好市多黑五活動時間是什麼時候？

2026年台灣好市多黑色購物週自11月23日至12月6日止，共為期14天。

Q2：黑五期間好市多幾點營業？不同會員入場時間有差嗎？

活動期間內全台14家分店皆提早開門。黑鑽會員享有每天上午7時30分優先進場的專屬時段；金星會員與商業會員則於上午8時30分起開放進場，兩者相差1小時，無法同時段進入。

Q3：黑五特惠商品每天都一樣嗎？什麼時候會公布？

每日優惠陣容皆不相同。好市多於活動期間每天下午16時，會透過官方社群平台提前公布隔日精選優惠，此外賣場現場也會每日陸續增加不同特價品項，各商品優惠天數與庫存狀況依賣場公告為準。

Q4：黑五優惠商品有限購規定嗎？買回家可以退貨嗎？

部分熱門商品採每卡每項限購1件、數量有限售完為止，實際規範依現場標示為準。退貨方面，黑五購買的商品同樣適用好市多會員退貨保證，但部分特定商品（如電子產品等）設有退貨期限，須依照官方退貨政策辦理。

Q5：好市多線上購物也有黑五優惠嗎？

好市多線上購物同步推出專屬優惠檔期，精選超過200款商品祭出限時折扣並享宅配服務。不過線上與實體賣場的品項、售價及促銷規範可能不同，選購前仍需以官網頁面標示為準。