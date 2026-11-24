2026年行憲紀念日即將到來，高鐵規劃12月24日至28日疏運，於11月26日凌晨零時開放購票。台鐵則已於今（24）日凌晨零時開放連假車票訂購，目前各時段仍有餘位；此外，針對花東地區民眾加開實名制列車，明（25）日凌晨零時起開放訂票。

高鐵連假加開82班次 11/26凌晨開放訂票

台灣高鐵表示，為滿足旅客行憲紀念日連假返鄉及出遊需求，規劃自12月24日（四）至12月28日（一）實施疏運，期間加開82班次列車，包括南下37班、北上45班，5天總計提供907班次旅運服務。

高鐵車票將於11月26日（四）凌晨零時起開放預購，旅客可透過高鐵網路訂票系統、合作便利商店及「T-EX行動購票」App購票，也可於各車站營業時間內，至售票窗口或自動售票機購買，一次預訂疏運期間所需車票。

疏運期間優惠維持 部分團體專案不適用

優惠上，高鐵疏運期間仍提供「早鳥優惠」、「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」、「校外教學團體」及「指定區間團體」等優惠則不適用。詳細優惠內容可至高鐵企業網站首頁，點選「購票資訊」中的「票種說明」查詢。

台鐵連假車票已開訂 目前各時段仍有餘位

台鐵方面，已於今（24）日凌晨零時開放115年行憲紀念日連假車票訂購，乘車期間為12月24日至12月28日，訂票管道包括台鐵網路訂票系統、台鐵e訂通App、電話語音及便利商店。截至今日上午10時，已完成4萬3058筆訂票，總計7萬1902張車票，目前各時段仍有餘位，旅客可多加利用。

台鐵提醒，完成訂票後，須於2日內（含訂票當日）至各售票車站或統一、全家、萊爾富、OK等便利商店取票，也可透過「網路信用卡付款購票系統」或台鐵e訂通App付款購票。逾期未取的車票，將於11月26日上午9時重新釋出。

由於旅客隨時可能辦理退票或換票，實際剩餘座位仍以台鐵訂票網頁查詢結果為準。

花東居民可訂實名制列車 11/25凌晨開放

另外，台鐵將於12月24日、25日及27日加開實名制列車，並自11月25日凌晨零時起開放訂票。

適用對象包括設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V的民眾，還有上述兩類對象的配偶及直系血親一親等國民，符合資格者可多加利用。

自由座可查排隊時間 5班車抵達時逾午夜

而在高鐵自由座的部分，可事先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App，或LINE TODAY「分類」頁籤，查詢各車站當日預估自由座排隊等候時間，建議優先選擇顯示綠色燈號的時段搭車，以避開尖峰人潮。

此外，12月24日南下1269、1697車次，以及12月27日北上1336、1698、1296車次，僅提供2至3節車廂作為自由座車廂。上述5班列車抵達終點站左營站或南港站的時間均已超過午夜，最晚將於隔日凌晨0時30分抵達，提醒搭乘旅客留意到站時間，並提前安排後續交通接駁。

台灣高鐵也表示，疏運期間將針對台中以北區間自由座需求較高的時段，擴大自由座運能。搭乘自由座的旅客，則可在車站內開啟手機藍牙，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車，省時又方便。