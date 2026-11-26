中央氣象署指出，受到華南雲雨區東移影響，昨（25）晚至今（26）日各地都有降雨機會；東北季風逐漸減弱，白天氣溫略微回升。氣象粉專「天氣風險」提醒，明（27）日各地天氣好轉、氣溫進一步回升，但週六（28日）東北季風將再度增強。

西半部、花東降雨廣 東北季風減弱氣溫回升

氣象署表示，受到華南雲雨區東移影響，昨晚至今日各地都有降雨機會，其中西半部及花東地區降雨範圍較廣，宜蘭則以零星降雨為主。

氣溫方面，東北季風減弱，各地白天高溫略微回升，中部以北及宜蘭、花蓮約22至24度，南部及台東則約25至27度。清晨北部及宜花低溫約17至18度，中南部及台東約19至20度，整體感受仍稍涼，提醒民眾早出晚歸適時增添衣物。

離島方面，澎湖陰時多雲、偶有短暫雨，氣溫20至23度；金門多雲、偶有短暫雨，15至20度；馬祖陰時多雲、偶有短暫雨，13至18度。

此外，東北風仍偏強，桃園、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖等地局部地區，有平均風力6級以上或陣風8級以上發生機率，民眾前往海邊活動應留意風勢變化。

明各地天氣好轉 西半部高溫上看29度

「天氣風險」指出，明日受到較弱的東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北及宜蘭至花蓮一帶，有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲或有陽光天氣為主。

隨著東北季風減弱，加上大部分地區有機會見到陽光，白天氣溫將進一步回升。苗栗以北至宜蘭、花蓮一帶高溫約24至26度，台中以南至台東則可達27至29度。

不過，明日晚間至週六清晨仍要留意低溫，嘉義以北至宜蘭、花蓮都市地區低溫約19至21度，局部空曠地區仍可能降至18度或以下；南部及台東都市地區約20至22度，空曠地區則可能降至19度左右，若出現輻射冷卻，局部低溫可能更明顯。

週六東北季風再增強 北台灣低溫探15度

「天氣風險」進一步指出，週六至週日將有下一波東北季風南下，不過這波東北季風帶來的空氣較乾燥，水氣偏少，整體天氣變化不大，主要是基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲或有陽光為主。週六投票日大部分地區天氣不錯，週日天氣預計更為穩定，適合安排戶外活動。

氣溫方面，週六東北季風開始增強，但因為大部分地區仍有機會見到陽光，降溫幅度有限，苗栗以北至宜蘭、花蓮高溫約22至24度，台中以南至台東則有26至28度。

真正明顯降溫將出現在週六晚間至週日清晨，受到東北季風帶來的冷平流，以及天氣晴朗造成的輻射冷卻影響，嘉義以北至宜蘭、花蓮都市地區低溫將降至15至17度，局部空曠地區甚至可能出現14度或以下低溫；南部及台東都市地區低溫約18至20度，空曠地區也可能降至16度或以下。

至於週日白天，雖然東北季風冷平流更強，但因天氣晴朗、各地有機會見到陽光，白天氣溫不至於太低，苗栗以北及宜花東高溫約21至24度，台中以南至南部地區則約25至27度。