台灣羽球男雙兩屆奧運金牌得主王齊麟正式結束與土地銀行學弟邱相榤一年多的合作，他確定改與23歲的劉廣珩組成全新男雙組合，為2028年洛杉磯奧運展開備戰。兩人過去曾在名古屋亞運男子團體賽短暫搭配，如今正式結盟，將透過後續賽事加強默契，力拚站上奧運舞台。

「麟榤配」畫下句點 曾奪兩座巡迴賽冠軍

回顧王齊麟的職業生涯，曾與多位搭檔締造台灣羽壇佳績。早期他與陳宏麟組成「雙麟配」，逐步在國際賽事站穩腳步，甚至在2018年世界羽球錦標賽榮獲銅牌。2019年起則與現在運動部部長李洋搭檔，組成知名的「麟洋配」，兩人先後奪下2020年東京奧運及2024年巴黎奧運男雙金牌，締造奧運羽球男雙史上首度相同組合二連霸的紀錄。

巴黎奧運後，李洋高掛球拍退役，王齊麟隨後與邱相榤組成「麟榤配」。兩人身高皆接近190公分，具備出色的後場攻擊能力，合作期間曾拿下2025年台北羽球公開賽超級300及德國海洛公開賽超級500冠軍，也曾5度闖進巡迴賽4強。

不過，兩人整體表現在穩定度上有很大的考驗，昨（18）日在香港羽球公開賽首輪敗給馬來西亞組合後，正式結束合作。

王齊麟與邱相榤組合正式宣告結束。（圖／翻攝王齊麟臉書）

王齊麟不言退 力拚洛杉磯奧運門票

據《中央社》採訪，王齊麟表示，「其實就是階段性告一個段落，這一年多也收穫很多，非常感謝和學弟（邱相榤）之間磨合和努力。接下來就是努力再拚看看洛杉磯奧運的資格，畢竟我再打也沒幾年了。」

此外，世界羽聯（BWF）即將推動賽制改革，未來賽事將由21分制改為15分制，預料比賽節奏與攻防策略都將有所改變。王齊麟認為，新制下比賽速度更快，對中前場控制、做球能力及攻防轉換的要求也會提高，因此必須提早適應新節奏，為未來爭取奧運積分做好準備。

王齊麟、劉廣珩亞運曾合拍 看好學弟衝勁

王齊麟接下來的新搭檔為土地銀行好手劉廣珩。目前劉廣珩在男雙項目是與陳政寬搭檔，兩人自今年5月開始合作，並在2026年第2次全國羽球排名賽男雙決賽奪冠，拿下組隊以來首座排名賽冠軍。此外，兩人在今年BWF世界巡迴賽超級300以上級別的賽事中，也曾3度闖進4強，展現不錯的競爭力。

劉廣珩（左）/陳政寬（中）組合，在台北公開賽時與邱相榤合照。（圖／翻攝劉廣珩IG@liu_kuangheng）

事實上，王齊麟與劉廣珩並非首次搭配，他們在隊內練習時就會互相搭檔。今年名古屋亞運男子團體賽8強對上泰國時，兩人則是首度在國際賽場合作，擔綱第4點雙打。當時兩人首局展現強勢進攻，以21比13先下一城，但後續遭對手調整中前場戰術，加上場地風向等因素影響，最終未能延續氣勢，後面兩局以兩個14比21遭到逆轉。

談到當時的組合經驗，王齊麟指出，劉廣珩在場上相當有衝勁，發動攻勢的效果不錯，雖然臨場攻防轉換的反應仍有進步空間，但整體合作感受正面。劉廣珩則表示，能與經驗豐富、進攻能力強的齊麟學長搭檔，讓他感到相當放心，就像由大哥帶著打球。

隨著兩人正式組成新搭檔，接下來將透過更多賽事累積實戰經驗、培養默契，期待在國際舞台展現競爭力。