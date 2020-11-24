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每日國際焦點

美國國家安全顧問歐布萊恩向菲律賓與越南保證將支持兩國對抗中國的南海主張，確保印太和平。

德國軍艦漢堡號上屬於歐盟部隊的德軍，於希臘伯洛奔尼撒半島外海，登船搜索土耳其貨船Roseline A號，懷疑土國偷渡武器給利比亞勢力，結果並未找到任何可疑物資，引發土耳其召喚歐盟、德國、義大利大使表達嚴重抗議。

美國11月製造業達2014年9月以來最快增長，商業活動成長率5年來最高。

衣索比亞中央軍聲稱在50公里外包圍提格雷首都默克萊並發表最後通牒，提格雷否認。提格雷反擊摧毀阿克蘇姆機場。

美國

國家安全顧問歐布萊恩向菲律賓與越南保證將支持兩國對抗中國的南海主張，確保印太和平。

中國

外長王毅將訪日。

教宗首度關切中國維吾爾族人權問題。

海南文昌航天發射場發射嫦娥五號。

加拿大

外長因應在野保守黨要求對中國強硬，表示會持續施壓中國改善人權，但稱不會對中國「不負責任的嗆聲」。

德國

軍艦漢堡號上屬於歐盟部隊的德軍，於希臘伯洛奔尼撒半島外海，登船搜索土耳其貨船Roseline A號，懷疑土國偷渡武器給利比亞勢力，結果並未找到任何可疑物資，引發土耳其召喚歐盟、德國、義大利大使表達嚴重抗議。

德、法、英外長將討論伊朗核協議。

阿爾察赫

土耳其希望派遣獨立停火觀察部隊到亞塞拜然，俄國反對。

瑞士

反戰份子聯署12萬人，將公投禁止投資軍武製造商。瑞士保守政黨自由民主黨議員批評這項公投既天真又不負責任。

西班牙

計畫派遣更多部隊前往塞內加爾以阻止偷渡客。

希臘

海防部隊發現13名敘利亞偷渡客上岸，另有1人因翻船溺死。

美國

11月製造業達2014年9月以來最快增長，商業活動成長率5年來最高。

北約與歐盟邀請拜登重建歐美關係。

尼加拉瓜

左翼總統奧蒂嘉之子掌握媒體第八台(Canal 8)，隨即要求為政府進行正面宣傳。

衣索比亞

逮捕796人，聲稱他們為題格雷在首都阿迪斯阿貝巴進行恐怖攻擊。

中央軍聲稱在50公里外包圍提格雷首都默克萊並發表最後通牒，提格雷否認。

提格雷反擊摧毀阿克蘇姆機場。

以色列

確認在沙烏地阿拉伯半官方會談。

總理納唐亞胡呼籲美國不要回到伊朗核協議。

以色列航空每周飛往杜拜14航班。

使節團至蘇丹討論農業與醫療合作。

沙烏地阿拉伯

外長否認美國國務卿蓬佩奧來訪時親王有接見納唐亞胡，稱只有美國官員在場。

吉達一處油槽遭葉門胡塞叛軍飛彈攻擊。

土耳其

總統艾爾段拒絕釋放庫德領袖Selahattin Demirtas與慈善家Osman Kavala。2人在2016年被捕。

利比亞

武裝集團試圖入侵利比亞國家石油公司的黎波里總部遭警衛阻止。

福和會官方網頁：www.fratwn.org