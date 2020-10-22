由安得烈慈善協會主辦的第五屆學藝競賽活動，得獎名單於今（22）日公告出爐。安得烈慈善協會表示，本次活動是希望鼓勵協會及合作單位所關懷的孩子們能發揮文字與繪畫才華，今年度徵件對象從國小到高中（職），希望能發掘更多可栽培的優秀學生。今年繪畫類和作文類參賽作品總計有2,445件，經由專業評審嚴謹的完成初審和複審評比，分別選出繪畫類特優、優選及佳作計76位同學，作文類選出特優、優選及佳作計47位同學。

安得烈慈善協會說明，今年參賽的作品除了投稿數量創新高之外，作品的素質水準也讓評審們讚賞不已，許多優秀的作品在評審們討論多時之後才得以定案。擔任繪畫類的評審鄭詵至先生也表示，從今年的投稿創作看見學生們豐沛的生命能量，不論是在技巧、用色、構圖，都充分的展現創作者的內心世界和想像力，更看到許多值得栽培的學生；而作文類的評審呂照隆先生則提到，投稿的文章中看到學生們分享自我的生命經驗，會讓人不由自主地被他們所描寫的場景所吸引，情緒更隨著起伏，評審的過程可說是一番心靈的享受。



安得烈第五屆學藝競賽，作文評審。圖／安得烈食物銀行

安得烈慈善協會羅紹和執行長表示，每一件作品，不管是繪畫或作文，都是孩子們的生命故事，透過作品可看到孩子們的創作才華，更走進他們的心靈世界，期待未來安得烈學藝競賽能發掘更多優秀和有潛力的學生。

本次得獎作品將於2020年12月12日起至2021年1月4日，在國父紀念館二樓文華軒進行展出，歡迎社會各界入士踴躍蒞臨欣賞，給予獲獎孩子們鼓勵和支持。關於本次學藝競賽之頒獎和作品展出訊息，請上安得烈慈善協會官方網站 www.chaca.org.tw 或是 FACEBOOK粉絲專頁 查詢。



安得烈第五屆學藝競賽，繪畫類3-4年級組特優吳O恩作品。圖／安得烈食物銀行



安得烈第五屆學藝競賽，繪畫類 5-6年級組特優陳O宇作品。圖／安得烈食物銀行



安得烈第五屆學藝競賽，繪畫類 7-9年級組 特優陳O安作品。圖／安得烈食物銀行



安得烈第五屆學藝競賽，繪畫類 10-12年級組 特優鍾O嘉作品。圖／安得烈食物銀行

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