拜登就職典禮在舉世矚目之下，終於在歡慶和平的氣氛中舉行完畢。由於新冠疫情和川粉暴民的潛在威脅，參加大典的人數比以往少了兩個零，只有兩千左右，但是維持保安的持槍國民軍卻比往年增加一輩，有兩萬五之眾。以往有20萬在白宮前圍觀總統就職盛典的民眾，今年卻被20萬代表美國各州的彩旗取代。好在陽光普照，彩旗飄飄，倒也熱鬧繽紛。

歷屆總統克林頓、布希、歐巴馬夫婦都雙雙蒞臨，唯有川普沒在典禮上露臉，他也沒有向新上任的拜登道賀。據媒體報導，自從11月他敗選之後，「拜登」這個名字就沒有從他的口裏吐出來過。川普早幾小時就和妻子乘直升機，在空中圍著白宮繞樹三匝後，抵達馬里蘭的安德魯斯軍事基地，並對少數的歡送人群講話。還是謊話連篇，吹捧自己4年的「輝煌」政績，新冠疫苗出世，情勢大好，他將以某種形式回來。不見棺材不掉淚的川普，死磕的厚黑精神，真是「舉世無雙」。但願4年美國的「夢靨」隨他下台而灰飛煙滅。

拜登的就職演講非常誠懇，充滿了信心和希望，他說這是美國民主勝利的一天，他一再強調，自己將盡最大的努力團結彌合美國。他說他是所有美國人的總統，不論支持他與否，他保證要為全國人們鞠躬盡瘁地服務；美國必須團結合一，美國人必須團結起來，只有萬眾一心，才能共同克服前所未有的挑戰，這些挑戰包括病毒肆虐、族群分裂、氣候暖化、環境破壞，還有極端主義、暴力、仇恨恐懼、失業帶來的失望情緒。然而歷史證明，不論怎樣的艱難時代都會過去，美國是個偉大的國家，人民可以重振起來。他寬容大度地感謝之前的政府官員，感謝他們的服務 ，但他也批評「謊言」，說謊言不能取代事實和真相，相信大家心知肚明，他說的是那位「謊言治國」的前任。



2021.1.20美國總統拜登就職演說一再強調，自己將盡最大的努力團結彌合美國。圖／擷自PBS News hour影片

拜登傳奇又充滿挫折痛苦的一生，可以用「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨… …」來形容，他雖然少年得志，不到30歲就當上參議員，以後連任6屆，並歷任政府要職，在歐巴馬總統任期之際，擔任副總統8年。但是他個人的命運卻極為悲慘，第一任妻子連同女兒車禍中喪生，他擔任單親多年，扶養兩個兒子成長。而最鍾愛的長子於數年前腦癌逝世，令他心碎不已。自己也經歷過兩次大手術，切除腦部動脈瘤，跟死神擦邊而過。在政治生涯中，他不論在外交、軍事（波斯尼亞戰爭、伊拉克戰爭）甚至法律、社會問題上都經過挑戰，可以說經驗豐富，犯過錯誤，也從學習中得到寶貴的教訓。他性格溫和、寬容，為了顧全大局，往往能夠忍辱負重、委屈求全。

當然川普留下來的爛攤子，任何幹練的政治家都不可能在短時間內改正錯誤，修補漏洞，但是拜登有智慧和決心來接任。也許令人擔心的是他的高齡和有點偏向「政治正確」的態度，有些過於考慮提拔女性，保護弱勢族群和恢復社會正義，而在用人方面有所偏失。不過華人群體最擔心他會否對共產中國又恢復軟弱的「綏靖政策」，從各種跡象看來，這個問題上，他大約會「蕭規曹隨」，將北京視為「戰略競爭對手」，只不過言語和態度會更技巧和溫和些。對台灣安全的承諾也會維持下去，跟歐盟關係亦會很快修復。

總之，送走「瘟神川普」是個普天同慶的世界大事，我們有理由相信，「明天會更好」。



2021.1.20美國總統拜登簽署17項命令。圖／擷自PBS News hour影片